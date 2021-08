I de tre nordligste fylkene er det i år påvist tilfeller av den alvorlige sykdommen ved 17 oppdrettsanlegg, mens det på vestlandet er påvist smitte ved tre, ifølge Fiskeridirektoratets kart.

Nå advarer eksperter om at 2021 kan ende opp med å toppe statistikken fra fjoråret, som også var godt over normalen. Den gangen kunne man ikke fastslå hvorfor smitten spredde seg, og det kan man heller ikke i år.

Sykdommen har vært i Norge siden 80-tallet. Siden begynnelsen har den blitt påvist årlig med rundt 10-15 tilfeller, med en topp på 80 tilfeller i 1990.

Fakta om ILA Ekspandér faktaboks Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom.

Viruset hører til i samme familie som influensavirusene, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

ILA-utbrudd ble oppdaget i Norge for første gang i 1984.

Smittetoppen ble nådd tidlig på 1990-tallet, med 80 utbrudd i 1990. Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd per år.

Så langt en vet er det bare atlantisk laks som kan få sykdommen. En del andre fiskearter kan smittes, men uten å vise sykdomstegn.

Laks som er infisert med viruset utvikler ikke nødvendigvis sykdommen, og det kan gå lang tid før eventuell sykdom observeres. Kilde: Mattilsynet

– I fjor bikket vi opp på 23 påvisninger, og så langt i 2021 er vi oppe i 18 nye anlegg. Det ser ut som det følger fjoråret, og kanskje til og med kan passere det, sier Ingunn Sommerset i Veterinærinstituttet til NRK.

Viruset er i samme familie som influensaviruset, forklarer Sommerset. Det er imidlertid harmløst for mennesker, som ikke kan bli smittet av sykdommen. Men de kan bære den, og dermed bringe smitte med seg mellom oppdrettsanlegg.

– Smitter via mennesker

ILA-viruset finnes i to varianter – den ene er skadelig, den andre ikke. Det forklarer Bjørn Olav Kvamme i Havforskningsinstituttet.

Bjørn Olav Kvamme i Havforskningsinstituttet. Foto: Privat

– Den uskadelige varianten er forholdsvis vanlig og finnes i mange oppdrettsanlegg. Og så kan den, av ukjente årsaker, gå over til en skadelig variant. Derfor kan ILA oppstå relativt tilfeldig i hele Norge, forteller han.

– Fisken vil ikke ha det særlig bra med denne sykdommen, sier Kvamme.

Smitten kan oppstå mellom anlegg, enten mellom fisk som for eksempel gjennom rømt oppdrettsfisk, eller gjennom mennesker som bærere av viruset.

– Vi ser jo at kontakt mellom lokaliteter, båter, personell og utstyr raskt kan bidra til økt smitte og økte utbrudd, sier Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef i Mattilsynet.

Det er hans organisasjon som bestemmer hvordan viruset slås ned på i Norge. Smitteveien til sykdommen kan de foreløpig ikke slå fast.

– Men vi ser jo at den går via båter, personell og utstyr, blant annet med kontaktsmitte.

– Får store konsekvenser

– Det å få sykdom i et anlegg er noe av det vi frykter mest, sier Line Ellingsen, administrerende direktør i Ellingsen Seafood.

Hjerte fra ILA-syk laks, grønn farge viser hvilke celler som ILA-virus har smittet eller infisert. Foto: Maria Aamelfot.

Selskapet har fått påvist smitte i en merd (innhegningen der fisken svømmer) i sitt oppdrettsanlegg i Tjeldsund i Troms. Dermed må all fisken på hele anlegget sannsynligvis slaktes, selv om det bare har blitt påvist smitte i én enkelt merd . Slik er regelverket.

– Det koster mye penger og gjør om på slakteplaner. Nå er jo dette i utgangspunktet fisk som var slakteklar, sier hun.

Det betyr at fisken har oppnådd en tilstrekkelig størrelse for å bli til mat. Men påvisning av ILA gjør at flere store markeder som Norge eksporterer til, ikke lengre vil ha fisken, selv om viruset er helt ufarlig for mennesker.

Redaktør av Fiskehelserapporten og fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, Ingunn Sommerset. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Dette gjelder blant annet Kina og Australia. Norges sjømatråd avviser imidlertid at dette vil lede til at fisken må destrueres, og sier at laksen vil kunne komme for salg andre steder.

Størrelsen på utbruddet og de endelige konsekvensene av ILA-smitten vet ingen foreløpig ikke hva kommer til å bli.