Frykter ferskvannsresistens hos lakselusen

Oppdrettsnæringen har i det siste tatt i bruk nye kjemikaliefrie metoder i kampen mot lakselusen. En av de mest effektive metodene er ferskvannsbehandling.

MÅ BRUKES MED FORSIKTIGHET: Frode Reppe i NSL mener at ferskvannsbehandling må brukes varsomt. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Det er en effektiv metode som funker i naturen, og man slipper å bruke kjemikalier. Men vi må være forsiktig, man kan nok ikke bruke denne metoden hver gang man skal fjerne lus, sier Frode Reppe, fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

– I hvert fall ikke før vi får mer kunnskap på plass, sier Reppe.

Oppdrettsbransjen frykter nemlig at lakselusen etter hvert kan bli resistent mot denne behandlingen.

– Det vet vi faktisk ikke i dag, det vil tiden vise. Men nettopp derfor satser vi på flere ulike avlusningsmetoder, sier driftsleder i Midt-Norsk Havbruk, Frank Øren.

KONTROLLERER OPPDRETTSLAKSEN: Stikkprøvekontroller gjennomføres i etterkant av ferskvannsbehandlingen, her gjøres det av driftsleder i Midt-Norsk Havbruk, Frank Øren. Foto: Kjartan Trana / NRK

Laksen er 11 timer i ferskvann

Under ferskvannsbehandlingen som gjennomføres av Midt-Norsk Havbruk blir oppdrettslaksen ført ombord i en brønnbåt der fiskene er i lukkede ferskvannstanker i 11 timer, før de spyles ut havet igjen.

– Vi fokuserer mye på å gjennomføre behandlingen til rett tid. Da slipper vi å kjøre et for tøft løp for fiskene, slik at de tåler behandlingen, forklarer Øren.

– Derfor klarer vi å få en liten dødelighet blant fiskene, sier Øren.

BRUKER BRØNNBÅTER: Fiskene er i lukkede ferskvannstanker ombord i brønnbåter i 11 timer, før de spyles ut havet igjen. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Fiskene tåler behandlingen bra

77 000 oppdrettslaks blir i denne prosessen også overvåket fra et kontrollsenter på land.

– Det ser ut som at fiskene tåler dette veldig bra. Aktiviteten er god rett etter behandlingen. De både spiser og oppfører seg helt normalt, sier lokalitetsleder i Midt-Norsk Havbruk, Per Helge Westermann.

Stikkprøvekontroller gjennomføres også av laksen, for å kontrollere hvorvidt det er lus igjen på fiskene etter behandlingen.

Ferskvannsbehandlingen klarer nemlig ikke ta knekken på absolutt alle lus.