Mattilsynet ilegger Lerøy 1,4 millioner i gebyr

Oppdrettsselskapet Lerøy-Midt får igjen hardt kritikk for sin behandling av oppdrettslaks.

Denne gangen har Mattilsynet ilagt Lerøy-Midt et gebyr på 1,4 millioner kroner for brudd på dyrevelferdsloven. Bakgrunnen er en hendelse ved avlusningsstasjonen på Hitra hvor over 20 000 fisker døde. Det var adressa som først omtalte saken.

Avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Trondheim og Omegn, Ivar Eiken mener nødslakt burde ha vært iverksatt. Foto: Ivar Eiken / Privat

– Selskapet har utsatt fisken for en behandling den ikke tålte og de har ikke tatt de nødvendige konsekvensene i ettertid når de ser at fisken ikke tåler behandlingen, sier avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Trondheim og Omegn, Ivar Eiken.

Mattilsynet mener selskapet skulle ha iverksatt nødslakt.

– Behandlingen innebærer en forflytning av fisken. Den har blitt utsatt for en mye større mekanisk påvirkning enn hva den skal tåle, som gjør at skjell og huden skrapes av og fisken blir dårlig og dør.

Håper på en positiv effekt

Da skrekkbildene fra oppdrettsanlegget på Frøya av fisker som har blitt oppspist av lus kom i fjor høst, politianmeldte Mattilsynet selskapet.

De valgte å ikke anmelde denne gangen.

– Det er vanskelig å si om dette vil gi noen effekt. De virkemidlene vi har i slike alvorlige saker er enten å politianmelde, eller å ilegge overtredelsesgebyr. Vi håper at det skal ha en positiv effekt på fiskevelferd.

– Det vil alltid være en viss dødelighet fra fisken settes ut til den slaktes i oppdrettsnæringen, men i dette tilfellet her lå det ti ganger over det normale.

Vil anke vedtaket

Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen skriver dette i en e-post til NRK.

Hendelsen er beklagelig og har ført til endringer i bruk av brønnbåter til slik behandling. Lerøy Midt er ikke enig i Mattilsynets vurderinger og rettsanvendelse i denne saken og vil derfor sende inn en anke på vedtaket.

Konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen forteller at de vil anke vedtaket. Foto: leroy.no

Ferskvannsbehandling er et av tiltakene som bidrar til mindre bruk av medikamenter mot lakselus.

Videre skriver han at de nå har bygd om ferskvannsbehandlingssystemene.

Metoden benyttes nå med gode resultat både lakselus og bidrar til at vi nærmer oss vårt mål om minimum bruk av dagens medikamentelle metoder.

Eiken mener mattilsynet fortsatt er på lag med oppdretterne.

– 2016 har vært et krevende år både for Mattilsynet og oppdretterne i hele Trøndelag. Vi håper at 2017 blir et bedre år.