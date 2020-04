Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er forferdelig trist å havne i denne situasjonen, men det er likt for alle. Vi må ta en dag av gangen. Det er ikke så mye annet man kan gjøre, sier Ole Andre Eikrem (45) til NRK.

Eikrem er servicemekaniker i møbelproduenten Ekornes. Nå blir både han og kona permittert. Det er usikkert når de kan returnere til jobb.

Sykkylven kommune i Møre og Romsdal er kommunen som har nest høyest ledighet i landet.

Kommunen, som har mange industribedrifter, har en arbeidsledighet på 22,4 prosent.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp) sier det er alvorlig at arbeidsledigheten i kommunen har økt så mye.

– Vi har blitt hardt rammet av koronasituasjonen, og det har ført til at mange har blitt permitterte. Vi håper likevel at trenden kan snu i løpet av mai og juni, og at vi kan få opp igjen markedet.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug håper Sykkylven skal komme seg ut av arbeidsledighetskrisa. Foto: Remi Sagen / NRK

– Ringvirkninger i hele økonomien

Arbeidsledigheten har økt i alle aldersgrupper og i alle fylker siste måneden. Økningen var størst i Oslo med 13,8 prosent og lavest i Nordland med 8,5 prosent.

Navs tall over såkalt «helt ledige» inneholder både de som midlertidig er permittert og de som er arbeidsledige av andre grunner eller delvis ledige.

Nær ni av ti nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos Nav.

Selv om enkelte bransjer er hardere rammet av andre på grunn av koronatiltakene, får stengningen ringvirkninger i hele arbeidsmarkedet, sier Nav-direktøren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi har sett en drastisk forverring av arbeidsmarkedet den siste måneden. Svært mange er blitt permittert, og det er nå over 400.000 personer som er registrerte som arbeidssøkere hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en presseuttalelse.

Ifølge arbeidsdirektøren har tiltakene som har stengt ned deler av Norge, for å forhindre spredning av koronaviruset, rammet enkelte yrkesgrupper hardere enn andre.

– Vi ser likevel at ringvirkningene rammer hele arbeidsmarkedet, og dermed hele den norske økonomien hardt, sier Vågeng.

– Dramatiske tall

Fredag la Nav frem nye tall som viser den eksplosive økningen i arbeidsledighet i Norge. I løpet av mars har summen arbeidssøkere økt med 306.000 personer.

– Detter er dramatiske tall, som mangler sidestykke. Vi treffes av tre ting samtidig: Pandemien har gitt et svært sjokk i verdensøkonomien, oljeprisen har falt dramatisk og de tiltakene vi har innført for å hindre kollaps i helsevesenet har store økonomiske konsekvenser, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Han påpeker samtidig at permitterte fortsatt er ansatt i en bedrift, selv om de ikke får jobbe en begrenset periode.

– Det betyr at svært mange ledige kan ha en jobb å gå tilbake til når situasjonen normaliseres og aktiviteten i samfunnet etter hvert tar seg opp igjen, sier Røe Isaksen.

Arbeidsministeren mener likevel situasjonen er vanskelig for mange nå:

– Situasjonen er dramatisk for den enkelte som blir permittert eller oppsagt, men også for familier og for hele samfunnet. Derfor setter regjeringen sammen med Stortinget i gang kraftfulle økonomiske tiltak og styrker en rekke velferdsordninger.

Har meldt seg til helsedugnaden

BAKGRUNN SOM SYKEPLEIER: Kirsti Sandvik er glad for å kunne hjelpe et hardt presset helsevesen i ukene som kommer. Flyvertinnen så at Helsedirektoratet ber helsepersonell om å melde seg. Foto: Privat

Økningen i helt ledige har vært størst innenfor butikk- og salgsarbeid med 43.000 flere den siste måneden. Reiseliv og transport følger hakk i hæl med 41.000 flere registrerte helt ledige.

Kirsti Sandvik er 40 prosent permittert fra jobben som flyvertinne i Widerøe, men utelukker ikke at det kan bli mer.

Hun har tidligere arbeidet i ni år som sykepleier på kuvøseavdelinga på Sykehuset Levanger. Nå skifter hun tilbake til sin gamle uniform for å være med på den store helsedugnaden.

– Jeg har sagt jeg skal hjelpe til der det er behov. Nå er jeg innstilt på å gjøre en jobb og jeg tror det skal gå helt fint, sier hun.

PERMITTERT FLYVERTINNE: Kirsti Sandvik er delvis permittert fra jobben i Widerøe. Denne uken startet hun som sykepleier i hjemmetjenesten i hjemkommunen Levanger. Foto: Rita Kleven

– Vi vet ikke hvor mange som kan bli dårlige og trenger hjelp. For meg var dette et enkelt valg, sier hun.

Den siste tida har mange gjort som Sandvik.

– Vi er mange bare i flymiljøet som har helsefaglig bakgrunn. Og vi er mange sykepleiere. Det er supert at vi kan brukes til noe. Det er bare å komme på det, sier Kirsti Sandvik.

Helsediraktoratet imponert

Utbruddet av koronavirus har ført til at helsetjenesten både i sykehus og kommunene er presset. Behovet for helsepersonell er stort.

Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell til å melde seg. Til nå har 3371 registrert seg, viser ferske tall. Bare den siste uka har det meldt seg over 1000 personer. Listene er gjort tilgjengelig for kommuner og helseforetak fra torsdag.

I tillegg har mange meldt seg direkte til kommunene.

– Vi er imponert over at så mange ønsker å bidra i denne krisen. I og med at vi må regne med at dette kommer til å vare en stund, så vil det bli behov for mer personell, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Randi Moen Forfang.