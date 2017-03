Mener ungdommer trakasserer hverandre for å få sex

60 prosent av jentene og guttene som var med i undersøkelsen rapporterte at de har blitt seksuell trakassert. Rundt 30 prosent av jentene og 45 prosent av guttene sa at de hadde trakassert noen på denne måten en gang eller mer.

Fem ungdommer NRK har snakket med tror det har blitt altfor vanlig å kalle hverandre hore og homo.

Guro Tronstad Selnes ved Strinda vgs. tror mange ikke tenker over at det de sier er seksuell trakassering. Foto: Helene Solheim / NRK

– Det kan slippe ut av munnen hvis man ikke tenker seg om. Det er veldig lett, så jeg skal ikke lyve å si at jeg ikke har gjort det, sier Pia Ranheim som er elev ved Strinda vgs.

Det var gemini.no som først omtalte saken.

– Jeg føler seksuell trakassering nesten har blitt så vanlig at man ikke gjør noen stor deal ut av det. Man tenker kanskje ikke at det er seksuell trakassering, sier Guro Tronstad Selnes som er elev ved Strinda vgs.

– Seksuell konkurranse

Forskerne bak rapporten mener det er et ubevisst spill mellom unge mellom 16–19 år. Dette spillet går blant annet ut på at likekjønnede trakasserer hverandre seksuelt for å øke sine egne sjanser for sex. De som blir trakassert blir mindre attraktive som partnere og konkurransen blir dermed mindre.

– Dette tror vi er en seksuell konkurranse. Dette er ungdommer som er seksuelt modne og på utkikk etter en partner eller noen å ha seksuelt samkvem med, sier førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU Mons Bendixen.

Studien viser at trakasseringen kan få konsekvenser som lav trivsel på skolen, lavere selvtillit, engstelighet og symptomer på depresjon. Undersøkelsen hevder også at det vanligste er at gutter trakasserer gutter, men jentene trakasserer også hverandre. Minst vanlig er det at jenter trakasserer gutter.

– Det typiske er at én gutt omtaler en annen gutt som homo, sier Bendixen til gemini.no.

Mener ansvaret ligger hos ungdommene

Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU, Mons Bendixen, forteller at det foregår et ubevisst spill mellom ungdommene. Foto: Helene Solheim / NRK

Ungdommene NRK snakket med bekrefter at det er et slags hierarki og sier det kan få konsekvenser for dem som blir utsatt for trakassering.

– Hvis vi gutter skal se etter en fremtidig partner, så vil vi ofte ikke gå etter jenter som blir kalt løse eller som har ligget mye rundt, sier Øyvind Johansen som er elev ved Strinda vgs.

1326 heterofile jenter og gutter med en snittalder på nær 18 år var med i undersøkelsen.