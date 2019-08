NRK Trøndelag har sammen med Namdalsavisa valgt å sette ung psykisk helse på dagsorden i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Trøndelag.

Fredag 30. august arrangeres «Trøndelag stemmer» i Namsos. Der skal lokalpolitikere fra Namdalen blant annet debattere hvordan man kan forebygge selvmord og psykiske helseplager blant unge – spesielt menn.

Hver måned tar i gjennomsnitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv i Norge. I Namdalen i Trøndelag har seks unge menn avsluttet livet sitt på egenhånd så langt i 2019.

NRK og Namdalsavisa velger å rette søkelys på dette temaet på grunn av det som lokale myndigheter betegner som en bølge av selvmord den siste tiden i regionen. Politiet og helsevesenet har slått alarm om situasjonen.

Til sist er det politikerne som står på valg som har ansvar for oppvekstmiljøet i kommunene. Lokalpolitikerne skal legge til rette for at ingen faller utenom, enten det er i barnehage eller grunnskole, at de har et fritidsmiljø som er inkluderende, mens fylkespolitikerne har ansvaret for de videregående skolene.

Hvilke ressurser de setter inn og hvilke prioriteringer de gjør, kan ha avgjørende betydning.