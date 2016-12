Magnus ble den første superbonden

Magnus kunne slippe jubelen løs etter seieren i finalen. Foto: NRK

I høst har vi fulgt ti gårdbrukere konkurrere i traktorkjøring, melking, planting, bygging og mekking. Ja, egentlig alt som en norsk superbonde skal kunne.

Torsdag kveld ble altså vinneren kåret, selv om den egentlige finalen ble spilt inn allerede i juni.

– Kokte i hodet

– Det kokte litt i hodet i selve finalen ja. Men jeg forsøkte å holde meg kald og rolig. Likevel var det vanskelig å manøvrere den store traktoren i den lille innhegningen, forteller 33-åringen fra Oppdal.

I finalen møtte han Ragnvald Vaage fra Sunde i Hordaland til duell, som han altså avgjorde.

– Etter at seieren ble kjent på tv i går kveld, eksploderte nærmest telefonen min. Så dette var det mange som fikk med seg. Foreløpig har det vært en rolig feiring med familien, men det kommer noen på besøk i dag, så vi får se, sier Heggstad til NRK fredag morgen.

Mange ønsket å bli superbonde da konkurransen startet tidligere i år. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ku og sau

Han og familien driver gårdsbruk på Festa i Oppdal kommune. Her har han 25 melkekyr, og 40–50 vinterfora sau. Han er opprinnelig fra Levanger, men har drevet gården på Oppdal i seks år.

– Her driver vi gård hele året med både ku og sau, forteller han.

Det var kona som meldte han på realitykonkurransen for ett år siden.

– Vi satt i bilen på turn hjem fra Trondheim en dag, da kona kommer over invitasjonen fra NRK på sosiale medier. Så meldte hun meg på, uten at jeg visste det. Jeg gikk med på det etter litt tvil. Innspillingen foregikk jo i den travleste tida for oss på gården, sier han.

Men nå er han glad han ble med, og kan kalle seg superbonde i tida framover.