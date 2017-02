Lastebilsjåfør bøtelagt

En estisk lastebilsjåfør måtte betale et forelegg på 15.000 kroner før han fikk kjøre videre etter å ha blitt stoppa i Stjørdal. Mannen hadde ni uoppgjorte saker på seg etter å ha kjørt for fort forbi fotobokser over hele Sør-Norge.