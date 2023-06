Her deler kua og solcellene plassen

CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

– Det virker som en vanlig solcellepark, sier Gaute Stokkan.

Han er forskningsleder for solenergi og materialer ved Sintef.

Gaute Stokkan sier at prosjektet vil gi dem svar på om man kan drive jordbruk og høste energi på samme område. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Men det ser ikke helt ut som en ordinær solcellepark. Der man ser for seg fullt av solceller liggende, så står disse oppreist som vegger på jordet.

Den første av sitt slag her i Norge.

– Vi skal bruke den til å forske på mulighetene for å drive jordbruk og høste energi fra solceller samtidig på samme område, sier Stokkan.

Prosjektet kalles for «soldeling»: plantene skal dele sollyset med solcellene.

30 fotballbaner

Det å produsere strøm er noe som krever store arealer.

– I Norge har vi hittil begrenset oss til å legge solpaneler på tak og vegger, men potensialet er langt større ved å ta i bruk landjorda i tillegg, skriver Skjetlein videregående skole i en e-post til NRK.

Skolen skriver videre at man forsøker å finne nye muligheter for energiproduksjon uten at det skal gå ut over natur og miljø.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

For at en solcellepark skal produsere like mye energi som en vindturbin, kreves det et område på størrelse med 30 fotballbaner.

«Soldeleparken» som ligger ved Skjetlein videregående skole fordeler seg utover et område på størrelse med et mål.

På dette området klarer man å produsere nok strøm til å drive tre husstander.

– I en del andre land, blant annet USA og Japan, har denne formen for energiproduksjon fått et visst omfang, men i et land langt mot nord er det behov for å høste nye erfaringer, skriver Skjetlein vgs.

Mange involverte

Det fungerer som vanlige solceller, men man har solceller på begge sidene av «veggen».

Forsiden som er vendt mot øst tar inn litt mer av sollyset enn baksiden som er vendt mot vest. Som kjent går sola opp i øst og ned i vest.

– Bakgrunnen for det er at man har mest forbruk her på Sjetlein ved morgenstellet. På den måten har vi størst produksjon for å matche forbruk.

Det sier Gaute Rise Engen som er prosjektleder for Aneo, et energiselskap som investerer i soldelingsparken.

Ane Amundstuen Ringen er en av elevene fra den videregående skolen som bidrar med montering av solcellene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Men foruten om Aneo og Sintef, er også studenter og elever fra NTNU og Skjetlein videregående skole involverte. Studentene med planlegging og elevene med montering.

– Det blir kult å se om man faktisk får til å slå gress mellom solcellerekkene, sier Ane Amundstuen Ringen som er avgangselev ved Skjetlein vgs.

Prosjektet skal holde på de ti neste årene, hvor man håper å samle inn kunnskap om blant annet energiutbytte og avlingsutbytte.