Med høye strømpriser og en 30 år gammel hytte der taket trengte en renovering, fant hytteeieren i vinter ut at han ville montere solcelleanlegg på deler av hytta på Hafjelltoppen i Øyer kommune.

Det skulle vise seg å bli problematisk.

GODKJENT: Slik ser de fleste hyttetakene i hyttefeltet i Hafjell ut. Torvtak og skifer er de eneste takdekkene som er godkjent i området rundt Hafjelltoppen der Ravlo har hytte. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Må ikke søke

Med dagens strømpriser vil Ravlo spare 10.000 kroner i året, mener han.

I tillegg vil han bidra til det grønne skiftet som Stortinget ønsker fortgang på, blant annet med mest mulig solcelleproduksjon.

Han har også inngått en avtale med det lokale strømselskapet som kjøper strømmen han ikke sjøl bruker.

Ravlo mente han var på trygg grunn da han ville dekke til 12 prosent av taket med solceller. Solcellene vendte ut mot skogen og var ikke synlig fra en offentlig veg.

I ORDEN: Totalt 20 kvadratmeter av hyttetaket glinser nå i solceller. Resten skal dekkes med torv, er Ravlos plan. Foto: Knut Røsrud / NRK

I store deler av Øyer kommune er det lov å sette opp solcellepanel på hyttetaket, uten å søke. Han tok likevel kontakt med kommunen for sikkerhets skyld. Det skulle vise seg at det ikke var så greit.

Kommunen mente nemlig at hvis han skulle bygge solcellepanel, måtte han søke om dispensasjon. I den gjeldende reguleringsplanen fra 2014 er det kun tillatt med torvtak eller skifer.

Mener det er et stort paradoks

Ravlo søkte om lov til å montere solceller. Da han ikke hadde hørt noe på tolv uker, satte han i gang arbeidet.

Men nylig kom kommunen på tilsyn.

– Jeg fikk påpakning for at det var i strid med reguleringsplanen fordi det ikke var torvtak.

STUSSER: Ravlo mener det er et ekstra stort paradoks at hadde han satt i gang i høst, hadde han ikke måtte ha søkt. Kommunen sender nemlig nå ut en ny kommunedelplan på høring der nettopp solcelleanlegg godtas – uten søknad. I hytteområder i nærheten er dette allerede lov. Foto: Knut Røsrud / NRK

Han syns Øyer kommune har vært lite smidige.

– Jeg syns det er merkelig at kommunen tolker reglene mot noe de egentlig er for. Det forundrer meg, sier han.

Håper saken løses

Varaordføreren i Øyer, Nisveta Tiro (SV), beklager og synes det er leit at Ravlo har opplevd kommunen som vanskelig.

Men hun avviser at kommunen har forsøkt å trenere saken, og at de må forholde seg til reglene som gjelder.

– Det ble veiledet allerede i mars om å søke dispensasjon. Hadde det blitt gjort, hadde alt gått mye raskere og enklere.

BEKLAGER: Varaordfører Nisveta Tiro og Øyer kommune er positive til solceller. – Det tar vi høyde for i nyere reguleringsplaner og kommende kommunedelplan, forteller hun. Foto: Knut Røsrud / NRK

Ravlo mener det blir helt feil at han skal betale 11.500 kroner for dispensasjon når han mener at han ikke trengte å søke i det hele tatt.

– Det går jo utover lønnsomheten i hele prosjektet.

Varaordføreren håper at saken nå vil løse seg.

Hun understreker at kommunen er positive til solceller som energikilde.

– Det er noe vi har tatt høyde for i nyere reguleringsplaner og vil ta med i kommende kommunedelplan.

Sier ja til solceller

Styreleder i Norsk Hytteforbund Trond Hagen har ikke fått en sak på bordet om konflikt mellom kommune og hytteeier siden 2017.

– Det tyder nok på at kommunene er greie, sier han.

Hans råd er å søke om dispensasjon dersom en ikke fritt kan sette opp et solcelleanlegg. Gjør du ikke det, kan kommunen med full rett kreve at anlegget må tas ned igjen.

GREIE: Styreleder i Norsk Hytteforbund, Trond Hagen, har ikke hørt om en konflikt mellom Foto: NORGES HYTTEFORBUND

Politisk rådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ingrid Nikoline Sand (Sp), sier at et framtidsrettet areal- og samfunnsplanlegging er avgjørende for å kunne håndtere klimaendringene.

– Kommunene har en sentral rolle i dette arbeidet, blant annet ved å fastsette reguleringsplaner for framtidige utbygginger.

Men hun spiller ballen over til kommunene om hva de velger.

– For mange kommuner er det viktig å kunne ta vare på, og videreutvikle, den tradisjonelle byggeskikken på stedet. Grønne tak med vegetasjon kan ha sine fordeler i et klimaperspektiv, og bruk av solceller har andre fordeler.

Økende interesse for solcelleanlegg

NRK har vært i kontakt med andre kommuner om hvordan de håndterer dette. Flere av landets største hytteområder merker økende interesse for montering av solcelleanlegg.

– I Ål trenger ikke hytteeiere søke for å sette opp solcelleanlegg på hytta, sier byggesaksbehandler Ola Warberg. Kommunen opplever en økende interesse for solcelleanlegg på hytta. Teknisk sjef i Hemsedal, Ola Frogner, sier hytteeiere hadde blitt anbefalt å sende en dispensasjonssøknad. Kommunen har ingen slike søknader inne nå. I Norges største hyttekommune Ringsaker, var det krav om at hyttene primært skulle være forsynt med strøm fra solceller da reguleringsplanen for 32 hytter i Veldre ble lagt ut i fjor.

Håper å finne en løsning

John Arno Ravlo synes det er positivt at varaordføreren i Øyer ønsker en løsning.

– Det høres ut som at vi er enige om å få på plass solceller på hyttetak her.

Og Ravlo skal til slutt få strøm fra solceller på hytta. Nå skal kommunen raskt behandle søknaden hans. Blir det nei, har Ravlo en plan.

– I verste fall får vi dekke til anlegget med en presenning til den nye kommunedelplanen er vedtatt.

Men både han og varaordføreren håper det ordner seg før det går så langt.