Kalles det ultimate luftvåpenet – nå lander det på norsk jord

– Det er nærmest et science fiction-fly.

Det sier NRK-journalist Hallvard Sandberg om det amerikanske bombeflyet som i dag lander på Ørland flystasjon.

Ifølge Store norske leksikon ble det for første gang brukt i kamp under Operation Allied Force i 1999, mot mål i Kosovo. Flyet kan medføre opptil 18 tonn våpen av forskjellige typer, blant annet atombomber

– Det har en form som ingen hadde satt maken til da den kom. Det er en flyvende vinge, og det er ment for å trenge gjennom sterkt bevoktede luftrom.

Les også: Støyen fra F-35 har nådd retten – over 200 grunneiere er i sak mot staten

– Beskrevet som det ultimate luftvåpenet

Flyet har en spektakulær form og Sandberg mener det vil vekke oppmerksomhet blant de som elsker fly.

Det er også et av de dyreste flyene i verden, mend en prislapp på rundt 2,2 milliarder dollar per fly ifølge Wikipedia.

– Dette er en stor dag for nordmenn som er interessert i fly og militært utstyr. Det er en stor anledning for å se noe de fleste ikke har sett.

At bombeflyet kan inneholde atomvåpen på en flyvning som i dag, tviler Sandberg på.

– Det er beskrevet som det ultimate luftvåpenet. Det kan levere atomvåpen, men jeg tviler på at det har med seg det inn i Norge.

Les også: Ingen kampkraft uten tank

Hallvard Sandberg er journalist i NRK. Foto: NRK

– Ingen grunn til at det skal skape reaksjoner

– De skal ha en samøving med våre styrker. I etterkant av den øvelsen skal de lande på Ørland hvor de skal tanke drivstoff. De skal også bytte crew, før de drar tilbake igjen.

Det sier sjef ved Ørland flystasjon, Martin Tesli. Han sier det er viktig for flystasjonen å vise fram at de er rigget for å understøtte de behovene slike fly trenger.

Tesli frykter ingen reaksjoner på grunn av besøket.

– Det er ingen grunn til at dette skal skape reaksjoner. Det at vi trener med våre nærmeste allierte, har vi gjort i alle år. At vi tar imot en slik kapasitet er som en del av forsvaret av Norge.

Tesli sier de ikke vet hva slags våpen flyet har ombord, men er tydelig på at Norge signaliserer til alle at de ikke ønsker atomvåpen på norsk jord.

– Amerikanerne vet norsk innstilling og er godt kjent med hvordan vi innretter oss.

Tesli har sett bombeflyet selv en gang, og sier utformingen er noe eget.

– Det er jo en flyvende vinge. Jeg har sett den lande en gang, og jeg skjønte ikke hva som kom. Jeg skjønner godt at amerikanerne kan tro det er en ufo når de ser det i luften.

Flysjef ved Ørland flystasjon, Martin Tesli. Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Glad for besøk

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er også til stede på Ørland i dag.

– Det er viktig for oss å utvikle forsvarssamarbeidet med nære allierte som USA. Da må vi øve og trene sammen og de må være i Norge for å bli kjent med norske forhold.

Gram ser ingen grunn til reaksjoner fra Russland selv om amerikanerne kommer med bombeflyet til Norge.

– Det er ingen grunn til at det skal være noen reaksjoner på det. Vi trener jevnlig med våre allierte. Nå lander det noen timer for å tanke drivstoff.