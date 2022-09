«Det har sammenheng med at retten vurderer faren for ny og alvorlig integritetskrenkelse som nærliggende», står det i dommen.

Videre fremgår det av dommen at retten mener domfelte var i en sinnstilstand som gjorde han utilregnelig på tidspunktet for drapet.

Det legges videre vekt på at mannen har utført alvorlige lovstridige integritetskrenkelser med bare tre måneders mellomrom, og at handlingene har skjedd selv om mannen var underlagt psykisk helsevern.

Har nektet straffskyld

Det var i mai i fjor at Stig Ola Westgård (56) blødde i hjel etter flere knivstikk. Drapet skjedde i en kommunal leilighet på Lademoen i Trondheim.

Etter knivstikkingen ble store deler av kroppen til Westgård grovt mishandlet.

15. mai i fjor ringte den domfelte mannen AMK og ba om hjelp for et kutt i fingeren. Helsepersonell rykket ut til leiligheten, og der fant de Westgård død på sofaen til mannen.

Den dømte var også tiltalt for å ha angrepet en sykepleier to måneder før drapet, da han var akuttilagt på tvang ved St. Olavs hospital på Østmarka i Trondheim.

Domfelte har hele veien nektet straffskyld for alle tiltalepunktene. Mannen er ikke tidligere straffet for vold.

Den døde ble funnet i denne sofaen i leiligheten til den nå domfelte mannen. Foto: Politiet

Han er og var psykotisk og har hatt flere innleggelser i psykiatrien. Mannen har vært tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon siden drapet i fjor.

Domfelte har diagnosen paranoid schizofreni og alkoholavhengighet.

Forsvarer mener helsevesenet har sviktet

Den domfelte mannen har selv forklart at han våknet i stua si på morgenen 15. mai, og at Westgård lå død ved siden av ham under et pledd.

Sakkyndige har under rettssaken sagt at den domfelte mistolker selv enkle ting og at han påstår å være truet på livet. Mannen har forklart at det var Putin han hadde drept, da han ble pågrepet i leiligheten.

Under rettssaken kom det også frem at mannen ofte ikke tok medisinen sin mot psykose etter han ble utskrevet fra Østmarka.

Aktor la for to uker siden ned påstand om at mannen måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern for drapet i mai, likskjendingen og volden mot en sykepleier tre måneder før drapet.

Domfeltes forsvarer Kolbjørn Lium har ment at mannen må frifinnes fordi han ikke er tilregnelig og at han må få behandling.

Forsvareren har også sagt i retten at han mener helsevesenet har sviktet i behandlingen av mannen.