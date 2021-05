I denne gata har det skjedd to drap på halvannet år

Cathrine Sand (39) ble utsatt for grov vold i oktober 2019. Samme dag døde hun av skadene på sykehus.

Stig Ola Westgård (56) ble funnet død i en leilighet i mai 2021.

Begge drapene skjedde i Østersunds gate på Lademoen i Trondheim. Det er omtrent 40 meter mellom leilighetene hvor de to ble funnet.

I samme gate bor mange andre i kommunale leiligheter, deriblant barnefamilier. Like ved ligger også Lademoen barnehage.

– Vi syns det er skummelt. Det er ustabile personer som bor i området og man vet aldri hvilken port de går inn. Plutselig har de kommet inn i vår barnehage, sier bestyrer Gøril Linge Five.

BARNEHAGE: Gøril Linge Five synes det er utfordrende å drive barnehage i Østersunds gate. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ser ofte politibiler

– Det som bekymrer oss er at små barn skal vokse opp i slikt nabolag, sier Five.

Det er under to år siden barna måtte forholde seg til drapsetterforskning i nabolaget. Til krimteknikere i hvite frakker som jobber bak sperrebånd.

– De får det med seg, og det gjør noe med dem, sier hun.

Men de er vant til stadige politiutrykninger. Five forteller det ofte er bråk i området.

– Det er mye uro som man ikke har andre steder.

FØLER PÅ UTRYGGHET: Gøril Linge Five driver barnehagen som ligger like ved to der det har skjedd to drap på halvannet år. Hun forteller at det er mye uro i nabolaget, og ønsker en tryggere hverdag for barna. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kommunen eier begge leilighetene

En god del av boligene i området er eid av kommunen. Deriblant begge drapsåstedene.

Trondheim Eiendom har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde boligene.

Helse- og velferdsavdelingen har ansvaret for folkene som bor der.

– Det er en tragisk situasjon, og det å være naboer til en slik hendelse skaper utrygghet. Det forstår vi godt, og vi må ta ansvar for å bidra til at det oppleves trygt å bo der igjen, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli.

BELASTET OMRÅDE: Bydelen Lademoen blir beskrevet som belastet. Tirsdag denne uka måtte politiet rykke ut for å håndtere en voldshendelse. Foto: Bjarte Johannsen / NRK

Om kommunale boliger skal plasseres i konsentrerte områder, eller ha større spredning, har vært oppe til debatt flere ganger.

Totalt er det 4000 kommunale boliger i Trondheim. Både hele bygårder og enkeltleiligheter i ulike nabolag. Det er politikerne som bestemmer dette.

På Lademoen er det over 400 kommunale boliger. Det er for mange, mener Dehli.

– Det er en arv vi har fra tidligere boligpolitikk der man kjøpte hele bygårder og hadde det som et tilbud til personer og familier som hadde behov for vår bistand. Det er en boligpolitikk vi har gått helt bort ifra, men det tar tid å avvikle det.

FÆRRE KOMMUNALE BOLIGER: Helsedirektør Wenche Dehli ønsker færre kommunale boliger på Lademoen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Har snakket med kommunen før

Det er heller ikke første gang beboerne på Lademoen ber om at noe må skje.

Etter drapet på Cathrine Sand i 2019, tok Lademoen velforening kontakt med kommunen og politikerne.

3. mars i år vedtok politikerne at området skal bli prioritert i et såkalt områdeløft.

Men leder i Lademoen vel, Jan Olav Straume, savner at noe konkret skjer.

– Kommunen er ikke bare husvert, de er eiendomsbesitter. De har et ansvar for å få gatene trygge, og til å få til et bomiljø som gjør at det blir attraktivt å være her.

Straume beskriver en hverdag der det er vanlig at dop selges på åpen gate midt på lyse dagen. Også han mener det er for mange kommunale boliger i området.

– Mange som blir bosatt her kommer fra rus, kriminalomsorg og psykiatri. Det er ikke bare småbarnsfamilier som sitter trangt i det og som trenger kommunal bolig, sier Straume.

ØNSKER BEDRING: Leder i Lademoen vel, Jan Olav Straume, vil ha mer trygghet for folket som bor på Lademoen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Har på ny blitt politisk tema

Saken ble også løftet i formannskapet i Trondheim onsdag. Der ville Silje Salomonsen (SV) ha svar fra helsedirektøren om hva man gjør med Lademoen.

Hun er bekymret for bosituasjonen.

– Jeg har vært det en stund og det er derfor vi har slått fast at bydelen trenger et områdeløft.

Salomonsen håper at Lademoen på sikt blir et bedre sted å bo. Hun mener det er på tide at politikerne viser at de bryr seg og at beboerne opplever resultater av politikken.

– Jeg tror det haster å vise til de som føler seg utrygge at vi tar dette på alvor. Og jeg tror det er viktig at de som sier fra om ting som ikke fungerer, blir hørt.

VIL VISE HANDLEKRAFT: Silje Salomonsen (SV) vil at politikerne må vise handlekraft for å bedre bosituasjonen på Lademoen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

En dømt – en i varetekt

En 47 år gammel mann ble i desember 2020 dømt til tvungen psykisk helsevern for drapet på Cathrine Sand.

Sør-Trøndelag tingrett mente drapet fremsto uprovosert og uten noen som helst foranledning.

Uten behandling, mente retten det er fare for at mannen vil utsette noen for alvorlig vold igjen.

Mannen var også før drapet dømt til psykisk helsevern, men var plassert på Lademoen. Det var St. Olavs hospital som hadde ansvaret for mannen den gangen.

En 57 år gammel mann er siktet for drapet på Stig Ola Westgård.

Trøndelag tingrett varetektsfengslet ham mandag i fire uker.

I to av ukene skal han være i full isolasjon. Han sitter i varetekt ved en psykiatrisk institusjon. Han har nå startet avhørene med politiet.