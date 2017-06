I sentrum av Rørvik nord i Trøndelag er skrikene fra krykkja en av de vanligste lydene å høre sommerstid.

På bryggene hekker et par – tre hundre krykkjer. Rørvik har faktisk blitt en av de aller største krykkje-koloniene sør for polarsirkelen.

– Nesten tomt fuglefjell

På 70 og 80-tallet var for eksempel fuglefjellet Runde utenfor Ålesund fylt av 100.000 par krykkjer, men da sjøfuglforsker Svein-Håkon Lorentsen besøkte fjellet i vår var det nesten tomt.

– Det er et stille fuglefjell. Det er lite lyd der. Normalt var det et det øredøvende bråk fra krykkja, sier Lorentsen.

Han er overrasket over at endringene er så store og skjer så fort.

– En plass som Sør-Gjæslingan, der krykkja har vært veldig vanlig og hekket i fuglefjell, der er den også borte nå.

Trekker inn til byen

Mange av krykkjene her har trukket inn til Rørvik. Det er typisk for veldig mange av krykkjekoloniene.

– Ja, krykkja trekker inn til tettbygde strøk, sier Lorentsen.

Måkefuglen krykkje er truet - biologene er bekymra.

Kjetil Aadne Solbakken som er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening fortviler over utviklinga langs kysten.

– Vi er bekymret for krykkja. Den er sterkt truet.

Vil ha tiltak

Solbakken mener denne utviklinga er tatt alt for lite alvorlig og at noe må gjøres.

Det vi må gjøre nå er å ta vare på krykkja på de stedene der den er og samtidig finne tiltak som kan endre situasjonen for krykkja i hele landet, sier Solbakken.

Han er overrasket over at slike tilbakeganger av arter ikke får større fokus og blir vist mer interesse.

– Jeg tror ikke det har gått opp for folk hvor alvorlig dette er.

Seniorforsker Svein-Håkon Lorentsen sier at fuglefjellene er stille nå mot det som var normalt før Foto: Kjartan Trana / NRK

Lite mat

Kort fortalt er forskernes syn at flere forhold i havet gjør at mattilgangen har blitt for liten. Koloniene blir ikke robuste nok til å holde rovfugl som stormåker, havørn og kråkefugl unna.

Krykkja søker tilflukt blant folk, som i Rørvik og på Halten.

– Her blir det viktig å ta vare på siste rest av arten, selv om de kan være til irritasjon for folk, mener Solbakken.

– Ja, det er jo næringssvikt i havet som gjør at det har vært lite reproduksjon og få unger på vingene i mange år. Da blir det færre og færre krykker igjen.

Han mener vi ta hensyn til dette selv om de hekker på tettbygde steder.

– Jeg håper og tror mange har forståelse for det, sier Solbakken.

– Rørvik har den største krykkjekolonien i Trøndelag, så må vi ta hensyn, sier Lorentsen.