Kraftig fallvind var årsaken til flystyrten

Det var brødrene Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) som døde da flyet styrtet ved flystripa på Øian i Meråker 7. november i 2018.

Ifølge Statens havarikommisjon bidro de spesielle værforholdene til at ulykken skjedde.

– Mistet kontrollen

– Beregninger har vist at det kan ha oppstått kraftige fallvinder og rotorer ved Øian flyplass denne dagen. Havarikommisjonen finner det sannsynlig at fartøysjefen kort tid etter avgang, idet han begynte en sving til venstre, uforvarende kom inn i dette værfenomenet og mistet kontrollen over flyet, heter det blant annet i rapporten.

Etter styrten, ble det satt i gang en leteaksjon etter flyet av typen Vans Aircraft RV-6, som utløste et nødsignal. Halvannen time senere ble flyet funnet i et skogholt, en snau kilometer fra Øian flyplass, sørøst for Meråker sentrum.

OMKOM: Stig Harald Hoff (t.v.) og Espen Andreas Holdnes Hoff (t.h.) døde i flystyrten i Meråker. Foto: PRIVAT

Tok av fra Værnes

Ifølge rapporten fra Statens havarikommisjon hadde de to brødrene tidligere på dagen tatt av fra flyplassen i Meråker for å fly en tur lokalt. Turen gikk via Selbu og Tydal før kursen ble satt nordover mot Meråker flyplass Øian for å fly landingsrunder.

«Etter den andre landingen stoppet de helt opp, før de takset tilbake for en ny avgang på rullebane 34. Kort tid etter avgangen kom flyet ut av kontroll og havarerte i tett skog ca. 800 meter nord for baneenden. Begge de to om bord omkom i ulykken.», står det i rapporten.

Spesielle værforhold

Havarikommisjonen mener det var svært spesielle og utfordrende værforhold ved Øian denne dagen, med varmerekorder opp mot 19 grader på Nord-Vestlandet, samtidig som det var rundt frysepunktet i Meråker.

«SHT finner det sannsynlig at fartøysjefen uforvarende kom inn i dette værfenomenet kort tid etter avgang og mistet kontrollen over flyet slik at det styrtet rett nord for flyplassen.», oppsummerer Statens havarikommisjon i sin rapport.

ULYKKESSTEDET: Flyvraket ble funnet en snau kilometer fra flyplassen i Meråker. Foto: Morten Andersen / NRK

Glad for frifinnelse

Nestleder i Værnes flyklubb, Tor Andre Weiseth, er glad de to kameratene i alle fall frikjennes for skyld i den tragiske ulykken.

– Det er vi glade for, men vi er ikke overrasket over det. Espen (Hoff) var jo en av de mest dyktige og erfarne flygerne i klubben. Han var jo også profesjonell flyger i tillegg. Så det var godt å få dette stadfestet av havarikommisjonen, sier Weiseth til NRK.

Han legger til at det var svært spesielle vindforhold over flyplassen i Meråker da flyet styrtet.

Mener det er trygt

– Det er ingen som ønsker å komme ut for slike vinder som dette, spesielt ikke ved avgang når du har liten høyde og lav fart på flyet. Men samtidig er det en risiko når du er ute og flyr. Du kan ikke sikre deg mot alt, men det er veldig sjelden dette skjer, sier Weiseth.

Han mener det stort sett er trygt å fly med småfly i Norge.

– Vi mener å fly med småfly er en veldig trygg måte å reise på. Det er ekstremt sjelden vi treffer på slike værfenomener. Skjer det når du har god fart og god høyde, så klarer man å komme seg ut av det, sier Weiseth.

Han er veldig glad for at Statens havarikommisjon har laget en så grundig rapport etter ulykken.

– Den skal vi i klubben gå nøye igjennom. Øian flyplass bruker vi mye, så dette skal vi jobbe videre med, sier Tor Andre Weiseth.