Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Samtidig som store deler av landet startet gjenåpningen, ble Trondheim stengt ned.

I ni dager har trønderhovedstaden hatt Norges strengeste koronaregler.

Dette på grunn av en ny smittebølge som startet i midten av mai.

Onsdag ble åtte nye bekreftet smittet i Trondheim, av 1129 testede. Alle er smittet av kjente nærkontakter.

Så langt denne uka har 33 personer fått påvist viruset.

Da det sto på som verst i mai, var det flere smittede på én dag enn det har vært hele denne uka.

Likevel bestemte politikerne tirsdag å forlenge den gjeldende koronaforskriften.

Vil åpne for skjenking og flere gjester

Klokken 14 i ettermiddag møtes formannskapet i Trondheim igjen.

Da til et ekstraordinært formannskapsmøte for å vedta nye regler.

Kommunedirektør Morten Wolden har kommet med sin innstilling.

Han vil åpne opp for skjenking frem til klokken 22.

Kravet er at alkoholen kun kan serveres med middagsrett. I tillegg vil han forby innslipp på utesteder etter 21.

Han vil også åpne for at det er lov å ha fem gjester på besøk hjemme. Ikke bare to som er regelen nå.

I forslaget står det også at det er gode grunner for begrenset åpning av treningssentre og svømmehaller. Det er uklart hva som legges i dette. I dag er det lov for personer under 20 å trene på senter. Og for folk som er i rehabilitering eller har time med personlig trener.

Disse reglene gjelder foreløpig

Forskriften som gjelder nå, innebærer blant annet skjenkestopp, stengte treningssentre og forbud mot arrangementer.

Det er heller ikke lov å ha flere enn to gjester innendørs og fem utendørs.

I tillegg er det påbud om munnbind og hjemmekontor.

NRK følger formannskapsmøtet fra klokken 14.