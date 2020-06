Kinobransjen føler seg urettferdig behandlet: – Frustrerende

– Det virker litt rart og urettferdig for oss når man kan sitte på hvert sete i et fly, 800 mennesker ser fotball på Kontraskjæret og serveringsstedene er fulle, sier assisterende direktør ved Film & Kino, Jørgen Stensland.

Han snakker på vegne av den norske kinobransjen og beskriver situasjonen som «frustrerende».

– Når man sitter i et fastskrudd sete med oppmerksomheten rettet mot en scene eller et lerret, så synes vi det er forsvarlig at enmetersregelen måles fra midten av setet. Gjør man det, kan man sitte på annenhvert sete i stedet for hvert tredje – slik det er nå.

FRUSTRERT: Assisterende direktør ved Film & Kino, Jørgen Stensland, krever at retningslinjene for smittevern blir likestilt. Foto: NRK

Derfor har bransjeorganisasjonen sendt et brev til kulturminister Abid Raja (V), om hvilke konsekvenser dette har for norske kinoer.

«I fjor solgte norske kinoer i underkant av en million billetter per måned. I april var det 30.884 besøk mot 773.950 april i fjor, mens det i mai var 71.872 besøk mot 797.663 i mai i 2019.»

Det skriver Film & Kino i ei pressemelding.

Med stupende besøkstall har kinobransjen mistet i overkant av 360 millioner kroner i løpet av de siste fire månedene.

– Alle kinoer har røde tall og tap, så det er ei vanskelig tid for oss, forteller Stensland.

Må holde på enmetersregelen

Kinoene kommer inn under billettbortfallsordningen i kultursektoren. Ordningen er på over 1,2 milliarder kroner, med varighet i første omgang frem til 1. september.

KULTURMINISTER: Kulturminister Abid Raja (V) påpeker at enmetersregelen er den viktigste vi har for å hindre smittespredning. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

– Jeg har forståelse for at det ikke er lønnsomt med mange tomme seter, men det er nettopp derfor vi har opprettet denne ordningen, sier kulturminister Abid Raja til NRK.

Han legger til:

– Avstandsreglene er laget for å overholde smittevernhensyn. Jeg forstår at det gjør det vanskelig for svært mange, men kravet om minst én meter avstand er det viktigste vi har for å hindre smittespredning.

– Absurd

Drar man til en kinosal i Norge måles en meter fra skulder til skulder mellom personer eller husstander. I praksis betyr det at man kan sitte i tredje hvert sete, og i mindre kinosaler står også annenhver rad ubrukt.

Blir kinosalene leid ut til for eksempel sommerskoler, er reglene på avstand en helt annen.

– Kinoene har fokus på smittevern, og er gode på renhold. Det er frustrerende når man følger opp og får spesielt strenge regler i noe av det mest kontrollerbare miljøet som er av den type forsamlinger, sier Stensland.

ULIK PRAKSIS: Arild Kalkvik, administrerende direktør i Trondheim kino, ønsker en felles regel for forsamlinger. Foto: JOHN BERGE

Stensland får støtte fra administrerende direktør i Trondheim kino, Arild Kalkvik.

– Vi følger reglene, men det blir litt absurd når det praktiseres ulikt i samme kinosal. Det vi ønsker er en avklaring slik at det føles rettferdig.

– Betryggende med god avstand

Aud Ræstad har tatt turen fra Molde for å besøke niesene sine i Trondheim. Vanligvis går hun på kino 6-8 ganger i året. Det er første gang de drar tilbake til kinosalen etter nedstengningen.

– Vi er litt spent. Man må fortsatt passe seg og være ekstra forsiktige, så jeg synes det er helt på sin plass med restriksjoner, sier hun.

KINOBESØK: Aud Ræstad har tatt turen fra Molde for å tilbringe tid sammen med niesene sine i Trondheim. Foto: Bjørn Alexander / NRK

– Hva tenker du om at smittevernreglene blir opprettholdt så strengt i kinosalene når folk får sitte mye tettere på fly?

– Det er greit, for man må jo ha munnbind på flyturene. Det slipper man her.

Ræstad synes det er betryggende med god avstand i kinosalen.

– Man vet jo ikke hvordan dette kommer til å utvikle seg. Om man åpner opp for fullt vil det kanskje bli mer smitte i samfunnet.