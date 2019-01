– Partene har inngått et utenomrettslig forlik, sier tingrettsdommer Anne Marie Selvaag.

Det betyr at rettssaken er over. Allerede rundt klokken 09 sa kilder til NRK at Rosenborg, Ingebrigtsen og Hoftun er blitt enige. Det skal ha skjedd tidligere onsdag morgen.

Rettssakens dag tre skulle egentlig startet klokken 09, men ble først utsatt til klokken 10.

10.05 kom tingrettsdommeren inn i rettssal 310 og fortalte at partene er blitt enige.

Koteng håper på en fridag

Ivar Koteng, Trond Alstad og Rosenborgs advokat Kristian Nordheim møtte i tinghuset onsdag morgen.

NRK snakket med Koteng like før klokken 9. Han sa at det har vært flere samtaler mellom advokatene til den saksøkte fotballklubben og advokatene til de tidligere trenerne tirsdag ettermiddag og kveld.

På spørsmål om hva som skjer, svarer Koteng følgende:

– Jeg håper på en fridag.

På spørsmål om det betyr at det går mot forlik svarer han:

– Det vet jeg ikke. Det er mye mannlig fordummende testosteron her.

Like etter forlot Koteng og RBKs advokater tingretten. Da skal de ha møtt Hoftun og Ingebrigtsen for å signere forliket.

Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og deres advokater var ikke i tinghuset onsdag morgen.

FLERE MØTER: Det skal ha vært flere møter mellom partene i Rosenborg-tvisten tirsdag kveld og onsdag morgen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Krav om 10 mill. i erstatning

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun mener avskjedene de fikk fra klubben er ugyldige.

Den tidligere hovedtreneren krever cirka 10 millioner kroner i erstatning fra gamleklubben, mens assistenttreneren krever om lag 2,75 millioner kroner.

Rosenborg gikk til retten med påstand om at avskjedene var gyldige, og at de ikke er erstatningspliktige.

Eggen og Heggem på vitnelista

Rettssakens dag tre skal egentlig ha gått med til en rekke vitneforklaringer. Listen med innkalte vitner er nokså stjernespekket:

Hugo Pereira, inntil nylig assistenttrener i Rosenborg.

Hege Leirfall Ingebrigtsen, kona til Kåre Ingebrigtsen.

Teddy Moen, daglig leder i Norsk fotballtrenerforening.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg.

Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg.

Nils Arne Eggen, tidligere trener i Rosenborg.

Nils Skutle, tidligere daglig leder i Rosenborg.

Rune Bratseth, styremedlem i Rosenborg.

Vegard Heggem, styremedlem i Rosenborg.

Trond Alstad, leder for blant annet kommunikasjon i Rosenborg, og Hroar Stjernen, tidligere daglig leder i Rosenborg, vitnet tirsdag.