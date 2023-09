– Jeg tror jeg har et veldig godt utgangspunkt i og med at jeg er såpass ung at jeg vet litt hva det er unge, og de som eventuelt kommer flyttende til Røyrvik, vil ha her, sier Reitan.

Han er ordførerkandidaten til Samarbeidslista, en av tre lister i Trøndelagskommunen.

Samarbeidslista endte på 60 prosent oppslutning. Dermed er det helt sikkert at det er Reitan som får ordførerjobben.

– Først og fremst er det en utrolig stor tillitserklæring fra velgerne i Røyrvik. Jeg var utrolig spent da jeg, i desember, gikk ut med at jeg var ordførerkandidat, og hvordan det skulle påvirke stemmene. Men sånn som det ser ut nå går det veldig bra. Det er jeg utrolig stolt av, sier 22-åringen.

– Forberedt på oppgaven

Det var bare to andre partier som stilte liste i Røyrvik; Arbeiderpartiet og Røyrvik bygdeliste.

Ap går tilbake 23,4 prosentpoeng sammenlignet med valget 2019, og ender på 14,1 prosent.

Røyrvik Bygdeliste er nest største parti og får 25,9 prosent av stemmene.

– Jeg har med meg et godt lag fra eget parti, og fra andre partier. Nå vet ikke jeg hvem som kommer inn, men det er stilt gode lister i Røyrvik i år, så jeg får med meg et godt kommunestyre inn i den jobben som skal gjøres de neste fire årene, sier han.

Hans Oskar Devik har vært ordfører i Røyrvik i åtte år. Nå skal han gi stafettpinnen videre. Foto: Espen Sandmo / NRK

Reitan tar over stafettpinnen for Hans Oskar Devik (Samarbeidslista).

Han har vært ordfører i åtte år, men takket nei til gjenvalg for denne perioden. Devik er overbevist om at Reitan vil gjøre en god jobb.

– Kennet, selv i sin unge alder, har vært politisk interessert i mange år allerede. Han har engasjert seg for egen bygd og jobbet i partiorganisasjonen, som gjør at han er godt forberedt på oppgaven, sier han.

Tenåring kan bli historisk

I Sauda kan ordføreren bli Arbeiderpartiets 19 år gamle kandidat, Håvard Handeland.

Senterpartiets Asbjørn Birkeland (Sp) har vært ordfører siden 2015, men kan miste makten i Sauda.

De går ned over 24 prosentpoeng, og mister 6 av 11 mandater i kommunestyret.

Senterpartiet er imidlertid fortsatt største parti, men hadde rent flertall i kommunen før mandagens valg.

– Jeg har tro på at jeg kan bli ordfører, sa Handland til NRK tidlig mandag kveld.

Det kan bli realiteten hvis Ap og Høyre inngår et samarbeid. Det vil i så fall være første gang noensinne en så ung person har blitt ordfører.

Hvem som blir ordfører bestemmes av medlemmene i kommunestyret.

Kan ta over sørlandskommune

I den lille kommunen Hægebostad i Agder er 20 år gamle Marianne Rossevatn Senterpartiets ordførerkandidat.

Partiet har hatt ordføreren i åtte år, men er etter dette valget det andre største i kommunen med 23,8 prosent.

Marianne Rossevatn er en av tre mulige ordførere i Hægebostad i Agder. Foto: VICTORIA MARIE NORDAHL / NRK / NRK

De har gått tilbake 14,7 prosentpoeng og blitt forbigått av Høyre, som har 31,7 prosent oppslutning.

Fremskrittspartiet er tredje største parti med 16,2 prosent.

En av de tre kandidatene kan få sjefsjobben, men hvem av dem det blir er ennå ikke klart.

Uansett vil Rossevatn være en av fire mandater fra Sp i det nye kommunestyret.

25-åring kan få fire nye år

I Sokndal i Rogaland har 25 år gamle Jonas Andersen Sayed fått fornyet tillit som ordførerkandidat for KrF.

Han ble landets yngste ordfører ved forrige kommunevalg i 2019, og får kanskje fire nye år.

Jonas Andersen Sayed er populær i Sokndal kommune i Rogaland. Han får fire nye år som ordfører. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

KrF er kommunens største parti med 28,7 prosent av stemmene. De har gått frem 2,4 prosentpoeng siden sist valg og får seks representanter i det nye kommunestyret.

Ap er nest største parti med 20 prosent, Frp får 14,1 prosent, Sp 13,4, Høyre 10,5, Venstre 10 og Rødt får 3,2 prosent.

Rødt har dermed fått inn en representant i kommunestyret. De stilte ikke liste i 2019.