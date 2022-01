Du har sikkert hørt navnet Karen, men visste du at det også har blitt et populært skjellsord blant unge?

«Karen» brukes ofte om en vanskelig og privilegert dame i 40- og 50-årene. Gjerne i en negativ sammenheng.

For elleve år gamle Karen Hanssen Brattland stikker det i magen hver gang hun hører ordet.

– Før tenkte jeg ikke over navnet mitt, men nå som jeg tenker over det, tenker jeg: Hæ, heter jeg «karen»?, sier hun.

Saken ble først omtalt i Midtnorskdebatt.

Ekkelt

Ifølge Karen er det veldig mange elever på barneskolen som bruker «karen».

Jeg vil bare gå vekk, fordi jeg ikke liker det Karen Hanssen Brattland

Karen har aldri blitt kalt for «karen», men hun synes det er dumt og ekkelt at navnet hennes brukes om en godt voksen dame.

– Det er jo navnet mitt, så det kjennes ut som de bruker det om meg, sier elleveåringen.

Hører det nesten daglig

For Karen er det annerledes å hete Karen nå, på grunn av at ordet flittig brukes i skolegården – som en fornærmelse.

Hun hører ordet på skolen omtrent tre ganger i uka, senest sist fredag i et friminutt. Da ble ei venninne av henne kalt for karen av en klassekamerat.

– Når folk bruker navnet mitt som et skjellsord, så liker jeg det ikke.

Brukes av unge

Språkviter og forfatter Helene Uri forteller at begrepet karen brukes som et skjellsord om en fordomsfull, privilegert og godt voksen dame.

– Hun er gjerne også litt rasistisk, sier Uri.

Uri forteller at hun hovedsakelig har hørt ordet karen bli brukt av unge folk i amerikanske og engelskspråklige sammenhenger.

FRA USA: Ifølge språkforsker Helene Uri kommer begrepet «karen» fra USA. Foto: Henriette Mordt / NRK

Hun legger til at hun befinner seg midt i «karen»-alderen selv, og at det kanskje er naturlig at hennes jevnaldrende ikke bruker begrepet like mye.

Språkviteren antar at navnet Karen gir assosiasjoner til hvite middelklasse-kvinner i USA, på samme måte som at navnet Preben blir assosiert med vestkanten her hjemme.

– Karen vekker ikke de samme assosiasjonene i Norge og er sånn sett en ukritisk import, sier Uri.

Helt Bjarne

Selv om begrepet er amerikansk har vi også tradisjoner for å bruke egennavn på en nedsettende måte i Norge, sier Uri.

«Er du helt Bjarne, eller?» er et uttrykk mange kjenner til.

Navnene Nils og Johan brukes også på samme måte, altså som ensbetydende med å være en idiot, forteller Uri.

Doris og Harry forbindes ofte med å være smakløse, «på en lite urban måte», som det står i ordboken.

Det er mange assosiasjoner knyttet til noen egennavn Helene Uri

Et mer alvorlig eksempel er navnet Quisling, som har blitt stående som et ord på en sviker eller landsforræder. Ordet har blitt en del av språket i mange land, sier språkviteren.

Må være varsomme

Uri mener bruken av ordet karen sier noe om hvor kjapt ord og trender sprer seg fra USA og andre engelskspråklige land, gjennom sosiale medier og memes.

I tillegg mener språkviteren at bruken av ordet viser at unge folk er flinke til å påpeke oppførsel i samfunnet som ikke er ønskelig.

– Og det er jo positivt, men her må man også tenke seg om, sier Uri.

For det kan være sårende når ens eget navn plutselig blir brukt som et skjellsord.

Språkviteren mener derfor vi må være varsomme med å bruke navn på denne måten, fordi det kan oppleves mobbende av de som heter Karen.

Uri mener en ting er klinkende klart:

– Karen på elleve år har i hvert fall ikke noe med denne «karen»-figuren å gjøre, sier hun.