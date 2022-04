Saken oppdateres.

Det melder politiet i Trøndelag på Twitter klokka 16.55.

En melder har fått et jordras i husveggen sin.

– Han meldte selv inn at han hadde fått et ras gjennom veggen, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i politiet.

Brannvesenet er på stedet og bistår med evakuering.

To hus evakueres

Politiet har vært i kontakt med geolog, og har varsla kommunen.

– Det er spredt bebyggelse i området, men det ligger noen hus bortover der. Nå evakueres det berørte huset og naboen, sier Hollingen.

Totalt åtte personer er evakuert.

Raset skal nå ha stoppet, og det tas fortløpende vurdering på om flere skal evakueres.

Alle beboere er gjort rede for, og evakuerer seg selv.

Skyldes trolig snøsmelting

Ronny Løland er jordskredvakt hos NVE. Ut fra bildene tror han at snøsmelting kan være årsak til skredet.

– Dette er jo en plass hvor det normalt er få jordskredhendelser. Det er ikke et typisk utsatt område. Men når det er bratt og det er vann involvert kan skred skje uansett, sier han.

Løland sier også at andre lokale forhold som et tett rør eller grøftegraving kan utløse slike skred. Det er ikke tvil om at det er store krefter i sving, sier han.

– Det er mange tonn med jord, så det har kraft i seg. Når det får fart på seg så er det mye vekt som kan flytte både vegger og hus.