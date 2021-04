John Eivind kom hjem til en lastebil på taket

– Jeg fikk beskjed via en kompis som hadde kjørt forbi. Han mente at jeg måtte begynne å sjå meg heimat, for det var en lastebil som var på vei inn i huset mitt, sier John Eivind Gunnes fra Soknedal i Trøndelag.

Han dro fra jobb for å sjekke om det han hadde hørt stemte. Vel hjemme fikk han et syn han sent vil glemme.

Heldigvis ingen last i bilen

Adressa skrev først om saken.

På et tilbygg til eneboligen, like ved trappa som går ned til ytterdøra, sto en svær lastebil. Lastebilen hadde kjørt utfor, og landet på huset som ligger i en skråning nært veien.

– Bilen var heldigvis tom, uten last, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Svein Erik Wagnild.

– Du kan tenke deg selv, hvis det hadde vært tung last. Da ville skadene blitt langt større.

Tirsdag ettermiddag er politiet på stedet sammen med bergingsmannskaper. To bergingsbiler jobber med å fjerne lastebilen fra hustaket til Gunnes.

Skadene på huset er store, heldigvis er både dyr og mennesker uskadd.

Hull i taket

Hunden Diesel var hjemme da ulykken skjedde. Hunden befant seg faktisk i den delen av huset som ble påkjørt, forteller Gunnes:

– Han går det bra med. Han er ganske tøff, så det er som om ingenting har skjedd, sier Gunnes.

Huseieren konstaterer at lastebilen har lagd hull i taket. I tillegg går ikke ytterdøra igjen.

– Det tyder på at huset er blitt ganske skakt, sier han.

BERGING PÅ GANG: Det jobbes med å fjerne lastebilen fra hustaket til John Erik Gunnes. Foto: John Eivind Gunnes

Skal ha sklidd

Politiet har snakket med lastebilsjåføren.

Han skal ha forklart at det var svært glatt på veien, og at bilen begynte å skli.

– Vi har ikke tatt beslag i førerkort. Førsteprioriteten vår er å fjerne lastebilen fra hustaket, sier Wagnild.