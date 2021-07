Fisketuren med barnebarna endte med en uke på sykehus

– Jeg kunne ikke gjøre annet enn å ligge under dyna og vri meg. Det verket så intenst, forteller Jan Ove Larsen.

Torsdag for halvannen uke siden fikk 60-åringen fra Soknedal seg en fisketur han aldri kommer til å glemme.

Fra feriestedet Roan i Fosen hadde han tatt med sønnen og barnebarna ut i båten for å fiske sei. Men da de dro opp snøret fra dypet fulgte det også med en del uer.

De som har fisket uer, vet godt at denne fisken har skarpe pigger på ryggfinnen, som det er lett å stikke seg på.

– De er som nåler av krystall, sier Jan Ove.

SKARPE PIGGER: Det er ikke akkurat behagelig å få ryggfinnen til ueren inn i hånda. Foto: Jan de Lange / Havforskningsinstituttet

En del tror at piggene er giftige, fordi man kan få en reaksjon med smerter, rødhet og noe hevelse om man stikker seg på dem.

Dette har Jan Ove selv kjent på mange ganger etter et langt liv som hobbyfisker.

Men der han tidligere har opplevd det han beskriver som kortvarig «tannverk i hånda», ble han denne gangen svært overrasket over hvor ille det faktisk kan bli.

At det skulle ende med en uke på sykehus og tre turer på operasjonssalen, hadde han aldri sett for seg.

FISKEGLAD: Jan Ove Larsen har elsket å fiske hele livet, og vil gjerne videreføre lidenskapen til barnebarna. Han håper og tror ikke de ble skremt av opplevelsen med stikket, men mener det er viktig at man tar lærdom av det. Foto: Privat

Kunne ha spredt seg

Jan Ove ble stukket da han grep etter en av uerne de hadde dratt opp i båten. Den spratt kraftig til og stakk ryggfinnen rett inn i håndflata. Han kunne se at det piplet litt blod ut av små hull.

Da gjorde Jan Ove som han lærte av bestemora som gutt: Han stakk hull på øyet til ueren og brukte øyevæsken til å rense såret. Et triks som er nokså vanlig blant mange fiskere.

– Det sies at det skal være en slags «motgift». Det pleier å funke, men akkurat denne gangen stakk det vel mye dypere.

Etter hvert begynte det å verke mer og mer i hånda. Den hovnet opp, langfingeren ble som betong, og Jan Ove fikk feber.

60-åringen gikk fra å være en tøff kar som tåler mye, til å ligge i senga for seg selv og grynte i smerte.

HOVEN: Etter et par dager hadde hånda hovnet skikkelig opp, og langfingeren føltes som betong. Det var ikke mulig å røre på den. Foto: Privat

Mandagen bar det rett til Sykehuset Namsos, hvor han altså ble værende en uke.

– De sa det var bra jeg kom da jeg gjorde, ellers kunne dette ha spredt seg, forteller Jan Ove.

Antibiotika var ikke nok for å behandle infeksjonen som hadde satt seg, og hånda og langfingeren måtte skjæres opp.

Her fant kirurgen rester av to-tre pigger. En av dem hadde gått rett gjennom langfingersenen.

Såret måtte renses gjentatte ganger og holdes åpent i tre dager, før det kunne sys igjen.

– Det var mye smuss inni der, sier Jan Ove, som fortsatt ikke er helt trygg for varige skader i hånda.

OPERASJONSSÅR: Hele tre ganger måtte Jan Ove Larsen inn på operasjonsstua. – Dette var heftige saker, kommenterer 60-åringen. Foto: Privat

Bakterier i slimet

Hannes Höffle er forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på uer.

Han sier det skjer relativt ofte at folk stikker seg på uer, men han har aldri hørt om et så ekstremt tilfelle som Jan Oves.

Ifølge forskeren er det vanlig at man får en liten infeksjon fordi man får bakterier fra slimet på fisken inn i såret.

Höffle antar at det også er derfor mange tror at fisken er giftig, selv om den faktisk ikke er det.

– Det er vel noe som kommer fra gammelt av, da man ikke nødvendigvis visste forskjellen mellom gift og bakterier. Da kan en infeksjon ha blitt forvekslet med en giftreaksjon.

Forskeren sier imidlertid at det gamle fiskerrådet med å bruke øyevæsken fra ueren til å rense såret, faktisk ikke er så dumt.

– Væsken i øyet er nesten steril. Jeg har prøvd det selv, sier Höffle.

– Men jeg vil uansett anbefale å alltid vaske såret med desinfeksjonsvæske fra apotek når man kommer i land, om man ikke har det på båten.

BULENDE ØYNE: Fordi ueren lever dypt på havbunnen, gjør trykkforskjellen at øynene buler når de kommer til overflaten. Inni øynene er det væske, som mange bruker til å rense såret etter å ha blitt stukket av en uer. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Må kjøpe tykkere hansker

For Jan Ove Larsen har hele opplevelsen vært noe å ta lærdom av.

– Nå må jeg vel kjøpe meg tykkere hansker til neste gang jeg skal håndtere en uer, ler han.

Hobbyfiskeren er sjeleglad for den hjelpen han fikk av ambulansepersonellet og på sykehuset. Nå må han få opptreningshjelp av ergoterapeut for å unngå at langfingeren forblir stiv.

Det kan ta litt tid før hånda eventuelt blir helt bra, så Jan Ove er dermed litt usikker på hvordan det kommer til gå med hans andre hobby – veving.

– Heldigvis er jeg venstrehendt, og det var høyrehånda som ble skadet. Så det går vel bra.