Nærgående gaupe tok med seg katten: – Ble tatt bare noen meter fra kattedøra

– Vi får akkurat med at hun bærer henne ut.

Det sier Jim Mange Hansen, i Kvænangen i Troms, om katten Nila (14) som ble tatt av en gaupe tidligere i juli.

– Det var vår datters katt, og katten hadde vært i pensjonat hos oss. Hun ble tatt bare noen meter fra kattedøra.

Ifølge Hansen har dette vært et problem lenge.

– Vi har jevnlige observasjoner av gaupe. Men de siste tre til fem åra så har det vært flere og de har vært nærmere husveggene enn vi egentlig liker.

Det var Framtid i Nord som først omtalte saken.

I Nord-Norge hadde gaupa blitt litt vel husvarm. Den spaserte rundt i bebyggelsen i Nordreisa og tok villsau i nabokommunen, for et par år siden.

Ny katt forsvant et par dager seinere

Jan Roar Karlsen, i Kvænangen, opplevde at katten hans Bixit (3) skal ha blitt tatt av en gaupe en uke seinere.

– Vi slapp ut katta på morgenen klokka seks. Etter to timer hadde den blitt tatt av gaupa rett utenfor trappa vår.

Han fant bare pelsrester fra katta og en gaupe.

– Vi fant aldri Bixit igjen, sier han.

Karlsen sammen med katten Bixit. Foto: Jan Roar Karslen

Karlsen sier at hverdagen blir preget av at gaupa er så nærgående.

Han, og hans omgangskrets, merker det også på dyra sine når gaupa er i nærheten.

– Når gaupa er nært nok, kan hundene kjenne det. Da nekter de å gå ut. Sånn har det vært hver eneste kveld etter klokka fire.

Katten til Jan Roar Karlsen, Bixit. Foto: Jan Roar Karslen / Jan Roar Karslen/privat

Ifølge Karlsen tør ikke de som har små barn, å legge dem ute i vogna. Hunder som står i bånd må voktes og foreldre vegrer seg for å sende barn ut for å leke.

– Det går utover trivselen. Vi vegrer oss litt for å gå ut i terrenget når vi vet at gaupa er der.

Karlsen er klar på at han mener gaupa har livets rett. Likevel er de redde.

– Jeg synes SNO burde gjøre nødvendige tiltak for å få ned bestanden lokalt, sier Karlsen.

Det rapporteres også stadig om gaupeangrep på sauer i nærområde, ifølge Karlsen.

Ikke uvanlig med angrep på katter

Seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet, Anders Braa, sier at det ikke er litteratur eller kunnskap om at gaupa har forårsaket skader på mennesker.

– Angrep på katter er derimot ikke uvanlig.

Ifølge Miljødirektoratet er bestandsmålet for gaupe i Troms og Finnmark (rovviltregion 8) 10 årlige familiegrupper, regnet som gjennomsnitt de tre siste årene.

Per i år er dette gjennomsnittet 8,7 i regionen.

– Det er derfor ikke aktuelt å redusere bestanden her.

Det er likevel noen gauper årlig på skadefelling, på grunn av skade på rein og sau.

– De som er urolig for kattene sine kan holde dem inne i en kortere periode framover. Det kan være nok til at gaupen forlater området og fokuserer på andre byttedyr, sier Braa i Miljødirektoratet.

Tror det er snakk om én gaupe

Zoolog Petter Bøckman sier at befolkninga ikke trenger å bekymre seg for barna sine, fordi Gaupa er folkesky.

– Hvis de er så sky for mennesker, hvorfor går de i hagen og tar disse kattene?

– Det er nok sannsynligvis én gaupe det er snakk om, og jeg vil gjette på etter oppførselen som det er snakk om her, at dette her er en unggaupe.

Zoolog Petter Bøckman. Foto: Kristian Elster

Zoologen sier at de unge dyrene er mer nysgjerrig og mindre engstelig enn de voksne dyrene.

– Det finnes ikke to like gauper, på samme måte som det ikke finnes to like mennesker. Det kan ellers være at det er en gaupe som er nysgjerrig og litt overmodig.

Bøckman sier at hvor mange gauper det er, vil variere fra år til år.

– Hver gaupemor får vel fort to-tre-fire unger. Så dør de fleste av dem før de blir voksne.

Han sier at den reelle bestanden er de som lever rett før de begynner å få unger igjen neste år.

– Det er ikke manko på katter i verden, men det begynner å bli lovlig få gauper, sier Zoologen.