– Vi må bruke opp de bilene vi allerede har. Miljøregnskapet for å produsere en elbil er så formidabelt stort når det gjelder utslipp fra produksjonen.

Det sier Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund.

De siste årene har elbilbestanden i Norge økt kraftig, viser statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

I februar 2024 var det 728.390 elbiler i landet. Ti år tidligere, i 2014, var det kun 42.356 elektriske biler.

Jan-Hugo Holten er leder for region Øst i Norges Miljøvernforbund. Foto: Privat

Det er en trend May Eli Vatn Kristiansen i Trondheim ikke planlegger å kaste seg på med det første.

– Jeg har jo en bil og den har jeg tenkt til å bruke opp. Jeg har hatt den en stund, kjøpt den brukt og den går som ei klokke, så hvorfor skal jeg skifte til en annen bil?

Sliter mer på veiene

Holten i Miljøvernforbundet peker på at elbiler er tyngre enn fossile biler på grunn av batteriet. Dermed sliter de også mer på veiene og gir fra seg mer mikroplast og svevestøv.

– Hvis du har en gammel fossilbil og ikke bruker den så veldig mye, da vil jeg si at du med god samvittighet skal kunne bruke den bilen, i stedet for å føle deg presset til å kjøpe en elbil.

Uansett mener han folk generelt bør kjøre så lite som mulig.

– Færre burde kjørt bil og i mye større grad gått, syklet eller tatt bussen.

– Avhengig av å elektrifisere bilene

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er ikke helt enig med Holten.

– Alle de som har kjøpt en elbil må ikke være i tvil om at de har gjort et riktig klima- og miljøvalg, sier hun.

– De som allerede har en diesel- eller bensinbil må gjerne beholde den og kjøre minst mulig, men vi skal jo slutte å forbrenne olje, så det er en grense for hvor lenge vi skal fortsette å reparere gamle forbrenningsmotorer.

Bu sier at dersom du kjører veldig lite kan det være bedre å beholde fossilbilen, men dersom du kjører mye vil det raskt lønne seg å bytte til elbil.

– En elbil er bedre både klima- og miljømessig. Det er en langt bedre teknologi og vi er helt avhengig av å elektrifisere bilene våre om vi skal klare å nå livsviktige klimakutt. Vi er nødt til å gjøre det hvis vi skal nå klimamålene våre, sier hun.

Christina Bu er generalsekretær i Norges Elbilforening. Foto: erik m sundt / erik m sundt

Avhenger av hvor mye du bruker bilen

Borgar Aamaas er seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, og har blant annet forsket på utslipp.

Om det er best å beholde fossilbilen eller bytte til en elbil, kommer an på hvor mye man kjører, sier han:

– Hvis man bruker bilen veldig lite, vil det være ok å beholde bilen. Men med vanlig bruk med en god del kjøring, vil et skifte til elbil bli best.

Borger Aamaas er seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning. Foto: Baard Salvesen

– Hvor mye utslipp har en fossilbil i forhold til en elbil?

– Ved bruk i Norge, hvor elektrisiteten har en veldig lav karbonintensitet, er utslippsreduksjonen betydelig. Hvor stor reduksjonen er, vil igjen avhenge av hvordan man setter opp regnestykket, men pluss minus 70 prosent reduksjon over livsløpet er hovedsvaret mitt.

– Det vil være større utslipp av å produsere en elbil, men i bruksfasen kommer elbilen veldig mye bedre ut.

Dersom du for eksempel må kjøre til og fra jobb hver dag, har Aamaas klare anbefalinger:

– Hvis man reiser mye, er elbil veldig mye bedre enn fossilbil. Men kollektiv, sykkel og gange er også svært gode alternativ. Tog og buss som går på elektrisitet har veldig lave klimagassutslipp, sier han.