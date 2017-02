Vil bytte plekter mot hus

Bytte av både klær og møbler blir stadig mer populært. De fleste byer og tettsteder har en egen Facebook-side for kjøp, salg og bytte.

På en av disse sidene for Trondheim dukket et innlegg fra Jakob Tolstad Tofte opp, som ønsket å bytte et rosa gitarplekter mot «noe litt kulere».

– Jeg har allerede avtalt å bytte plekteret mot en motorsykkelhjelm. Det har kommet tilbud om både gardiner og kopper, men motorsykkelhjelmen var en klar vinner, sier Tofte.

– Hvordan kom du på denne ideen?

– Dette er noe som har blitt gjort tidligere av en canadier. Han startet med en

På Facebook-gruppa Kjøp/salg/bytte/gi bort – Trondheim la Jakob Tolstad Tofte ut forespørselen om bytte. Foto: Skjermdump Facebook

binders, og endte opp med et hus.

Glede andre

– Først var det bare for moro skyld, men så tenkte jeg at dette kunne brukes til å fokusere på å bytte ting som kan glede andre, i stedet for å kaste det i søpla.

Første bytte er altså en motorsykkelhjelm. Sara Drevvatn Solhaug så Facebook-innlegget og tok kontakt.

– Jeg synes dette var en utrolig morsom idé, og vi har det ikke artigere enn vi gjør det til selv. Motorsykkelhjelmen er gammel og har bare blitt liggende uansett, så hvorfor ikke tenkte jeg, sier Solhaug.

Denne motorsykkelhjelmen ville Sara Drevvatn Solhaug bytte bort. Foto: Privat

Håper å bytte til seg et hus

I innlegget på Facebook skriver han at planen er å fortsette med byttehandler til han ender opp med et hus, en båt eller en husbåt.

– Tror du det er realistisk?

– Jeg vet ikke, men jeg håper det. Det blir spennende å se om jeg har like mye flaks som canadieren, forteller Tofte.

– Gjelder byttet bare i Trondheim?

– Til å begynne med er det enklest å drive byttehandelen i Trondheim. Hvis ting blir større derimot, ser jeg ikke bort fra å bytte andre steder.

Tofte har lagt en plan på hvordan han skal gjøre dette, og har også opprettet instagramkontoen «vildubytte», som allerede har over 800 følgere.

– Jeg bytter videre det jeg får, så lager jeg et nytt facebookinnlegg for hvert bytte. Jeg kommer også til å bruke instagramkontoen for byttehandel.