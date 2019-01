Koteng hadde «gult kort»-møte med Ingebrigtsen

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, representerer klubben i Sør-Trøndelag tingrett. Han forklarte seg tirsdag ettermiddag, etter forklaringene til Ingebrigtsen og Hoftun.

Temaene spente fra hva som menes med «for dårlig utvikling», til hvorfor Erik Hoftun ble sparket foran en kollega.

Han måtte også svare utfyllende på hvorvidt styret i Rosenborg har gitt tydelige varsler til Ingebrigtsen om at jobben hans sto i fare dersom han ikke sørget for bedre utvikling i laget.

Ingebrigtsen har forklart at han aldri har fått beskjed om at jobben hans sto i fare. Hoftun sier at sparkingen, både av kollegaen og ham selv, kom som lyn fra klar himmel.

«Gult kort»-møte

Koteng på sin side, forteller om en rekke møter. Ledelse, pedagogikk og spillestil som temaer.

Et av møtene beskriver han som «et gult kort»-møte. Koteng forteller at han da sa «nå smeller det», noe som skal ha betydd at han sto i fare for å få fyken.

På kvelden 8. mai 2018 hadde styrelederen møte med Ingebrigtsen hjemme hos førstnevnte.

– Da var jeg innstilt på ha en form for monolog. Hele budskapet var som følger: Slik skal vi ikke spille fotball. Fiks det, Kåre! sa Koteng om møtet, som skal ha vart i sju minutter.

Ville beholde Hoftun

Ifølge Koteng hadde Rosenborg egentlig ønsket å beholde Erik Hoftun i klubben. Han erkjenner at de har håndtert sparkingen av ham for dårlig.

– Vi hadde ikke som intensjon å kvitte oss med Hoftun. Intensjonen var å finne en annen jobb til ham.

Ivar Koteng er tydelig på at Rosenborg måtte avskjedige Hoftun av den enkle grunn av Ingebrigtsen måtte gå.

– Hva er det med Hoftuns arbeidsprestasjon som gjør at dere sender en oppsigelse til Hoftun? spurte den assistenttrenerens advokat, Andreas Messelt Ekker.

– Det er konsekvensen av tilknytninga til Kåre, svarte Koteng.

VIL JOBBE I RBK: – Hvis Rosenborg hadde spurt om jeg ville ha jobben tilbake, hadde jeg sagt ja, sa Erik Hoftun i retten. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Erik Hoftun ble sparket noen timer etter hans overordnede. Daglig leder i RBK, Tove Moe Dyrhaug, brakte beskjeden til ham. Dette skjedde på kontoret til trenerteamet på Lerkendal – mens kollegaen Hugo Pereira var til stede i rommet.

Spurte om hun skulle snakke sant eller ikke

Dyrhaug skal ha spurt Koteng om hun skulle «snakke sant» til Erik Hoftun, eller om hun skulle vente.

Koteng fortalte i retten at han svarte som følger:

– Juridisk bør du ikke snakke sant. Men du er en nære kollega og venn med ham, da er det etiske viktigst.

– Måten Erik ble håndtert på var kanskje ikke så smart, sa Koteng videre.

Rosenborg tilbød Hoftun jobb i Salmar-akademiet, hvor unge talenter skal utvikles til toppfotballspillere. Hoftun takket nei på stående fot. I retten har han fortalt at han egentlig vil ha tilbake jobben i Rosenborg.

– Hvis Rosenborg hadde spurt om jeg ville ha jobben tilbake, hadde jeg sagt ja. Rosenborg er den største og beste klubben i Norge.