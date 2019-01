Sier Koteng ville late som Ingebrigtsen trakk seg: – Hadde ikke baller til annet

– Jeg trodde han kødda.

Slik forklarer Kåre Ingebrigtsen sin egen reaksjon da Ivar Koteng ga ham sparken 18. juli. De skulle møtes for en kjapt møte denne torsdagen, et møte også styremedlem i Rosenborg, Rune Bratseth var en del av.

Like etter at de hadde skjenket seg kaffe, kom ordene Kåre Ingebrigtsen aldri vil glemme:

– Vi ønsket å avslutte arbeidsforholdet med deg på grunn av manglende utvikling, sa han. Jeg trodde han køddet. Jeg ser rundt meg, på Ivar og Rune, og skjønner at det faktisk ikke er kødd.

Ville late som om det var frivillig

Den sivile rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen, Erik Hoftun og Rosenborg fortsatte i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag morgen. Rettsdagen startet med forklaringen til saksøker Ingebrigtsen.

Foran tingrettsdommen Anne Marie Selvaag, forklarer Ingebrigtsen at han argumenterte mot Koteng og Bratseth, men at han raskt forsto at det ikke var noe vits i å overtale dem.

– Jeg sa vel: «I alle år har dere lett etter en trener som kunne ta dere tilbake til å vinne noe. Etter alt jeg har gjort, sparker dere meg».

Ifølge den tidligere treneren skal Bratseth ha sagt: «Det har ikke vært noe utvikling».

VILLE IKKE LATE SOM: Kåre Ingebrigtsen ble helt nummen etter møtet med Ivar Koteng og Rune Bratseth. Koteng skal ha foreslått å late som om Ingebrigtsen gikk av som trener fordi han var sliten. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Mike var sjokkert

Samtalen skal videre ha gått over på hvordan nyheten skulle formidles til folket.

– Du kan si at du trakk deg fordi du er sliten, foreslo han. Da tenkte jeg: «seriøst?! Dere sparker meg, men har ikke baller til å si det på pressekonferansen».

Ingebrigtsen sier at han ble helt nummen, og at han ville komme seg ut av rommet så fort som mulig. Han smalt igjen døra i irritasjon.

Da han kom seg ut fra sjokkmøtet, skal han først forsøkt å ringe kona, uten å få tak i henne. Han fikk derimot tak i Erik Hoftun.

Assistenttreneren skal ha trodd at det hele var tull. På dette tidspunktet visste han ikke at også hans tid i Rosenborg var over.

Deretter skal Ingebrigtsen ha ringt kaptein på Rosenborg, Mike Jensen.

– Mike blir om ikke mer sjokkert enn Erik, sa Ingebrigtsen i retten.

Alle partsforklaringer og én vitneforklaring

Rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett fortsetter med forklaringen til Erik Hoftun tirsdag. Deretter skal styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, ta plass foran dommer Selvaag.

Onsdag er det vitneforklaringer som står på programmet. Én av vitnene, tidligere daglig leder i Rosenborg, Hroar Stjernen, kan imidlertid ikke stille onsdag. Hans vitneforklaring kommer derfor på tampen av tirsdag.

NRK strømmer rettssaken direkte hele uka.