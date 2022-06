Den lille Røde Kors-avdelingen i fengselet er ikke som andre avdelinger i organisasjonen.

De har kun tre medlemmer, og alle er innsatte.

– Da jeg først kom inn hit så jeg for meg at jeg skulle sone tiden min uten å bli kjent med noen. Her er det jo bare kjeltringer uansett, tenkte jeg, flirer Christopher.

Lærer bort førstehjelp og arrangerer sosiale tilstelninger

Nå er han del av prosjektet «Fellesskap og førstehjelp» som for første gang er blitt testet ut i Norge. Prosjektet er initiert av Røde Kors, og starta i april 2021. Den gang også ved Stavanger fengsel, men prosjektet er ikke videreført i like stor grad der.

– Vi arrangerer blant annet førstehjelpskurs og fokuserer på smittevern, forklarer Christopher.

Fra et lite kontor i fengselet styrer han, og to til, de innsattes Røde Kors-avdeling. En egen lokalforening i Verdal Røde Kors.

De innsatte har bl.a. laget bålpanner, der de inviterer til sosiale samlinger på kveldstid. Foto: Solvår Flatås / NRK

Målet er å hjelpe medfanger og å få et bedre miljø i fengselet.

Dessuten er de opptatt av psykisk helse.

– Det blir mye vaffelsteking. Vi prøver også å involvere de som aller helst vil sitte alene på cella, sier Christopher.

– Har endret miljøet i fengselet

Christine Wauger Børstad er tilbakeføringskoordinator i Verdal fengsel. Hun er svært stolt over at de, i samarbeid med Røde Kors, har kurset opp innsatte til å bli frivillige Røde Kors-medlemmer.

– Vi ser hva dette gjør med de innsatte. Ikke bare de som er frivillige, men også alle de andre, sier Christine Wauger Børstad.

Hun forteller at det psykososiale miljøet i fengselet er blitt mye bedre. Blant annet ved at de frivillige hver uke har informasjonsmøter for de andre innsatte.

– Der går de igjennom ting som de lurte på da de kom. Dette er ting som vi som jobber her kanskje ikke tenker så mye på, sier Wauger Børstad. Dessuten er ledelsen i fengslet svært glad for at de innsatte arrangerer idrettsarrangement og trivselskvelder for alle.

– Det er jamt over roligere og færre forespørsler til vakta nå enn før prosjektet startet, sier tilbakeføringskoordinator i Verdal fengsel, Christine Wauger Børstad. Foto: Solvår Flatås / NRK

Forstår de innsatte bedre

Røde Kors er også svært fornøyd med sine medlemmer i Verdal fengsel. Carola Ruud er nasjonal fagansvarlig for Røde Kors sin visitortjeneste.

Hun roser prosjektet, Verdal fengsel og de innsatte.

– Vi bruker de innsatte til å jobbe med gode prosjekter fra innsiden, sier Carola Ruud.

Hun skryter blant annet av hvordan de innsatte i Verdal fengsel lærer hverandre førstehjelp og smittevern.

– Det er de innsatte som vet hvor skoen trykker, det er de som vet hva de har behov for i forhold til helse og mental helse, sier Ruud.

Verdal fengsel er et lavrisiko fengsel, som er innrettet med færre sikkerhetstiltak enn fengsler man vanligvis ser for seg. Foto: Silje Kolaas / NRK

Vekker internasjonal oppsikt

Røde Kors sin modell er internasjonal, og har med hell blitt brukt ved fengsler i blant annet Australia og Irland.

– Vi ble spesielt inspirert av erfaringene fra Irland, sier Carola Ruud.

Mange flere land er også interessert i å bedre soningsforholdene i fengsler ved å involvere de innsatte til å bli Røde Kors-medlemmer.

Nylig var den regionale lederen for Røde Kors i Sør-Amerika på besøk i Verdal. Han er ansvarlig for programvirksomhet i fengsler, blant annet i Colombia, El Salvador og Honduras.