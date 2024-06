Drikke vin og duppe på flyet? Dropp det, sier forskere

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny studie fra Tyskland viser at kombinasjonen av alkohol og søvn på fly kan være skadelig for hjertet.

Forsøket involverte 48 voksne deltakere som sov i forskjellige miljøer. Noen med alkohol i blodet og noen uten. De ble testet i en høyde som skulle simulere en flytur.

Resultatene viste at de som hadde drukket alkohol og sovet i høyden, hadde redusert mengde oksygen i blodet og økt hjertefrekvens.

Studien viste også at søvnkvaliteten var dårligere blant de som hadde drukket alkohol og sovet i høyden.

Forskerne mener funnene kan bidra til bedre innsikt og rådgiving for reisende, og at man potensielt kan unngå medisinske nødssituasjoner på fly.

Forskerne anbefaler at forbruket av alkoholholdige drikker om bord i fly bør begrenses.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Er du typen som starter ferien allerede på flyet?

Et glass vin, litt rolig musikk i ørene og idet bakken forsvinner under deg, svever du sjøl inn i drømmeland.

Eller er det å fly noe av det aller verste, og du tyr til litt alkohol for å roe nervene, sovne kjapt å få turen unnagjort?

Vel, skal vi tro forskere fra Tyskland, så er ingen av de to alternativene særlig gode.

For i en ny studie har de testet hva som skjer med folk som drikker alkohol og sover på fly. Og resultatet er ikke særlig oppløftende.

Simulerte flytur

For å få et innblikk i hvordan kroppen reagerer på alkohol og søvn i stor høyde, gjenskapte forskerne et miljø som skulle ligne en flykabin.

Forsøket gikk over to netter og hadde til sammen 48 voksne deltagere. Disse ble delt inn i to ulike grupper hvor de sov fire timer i forskjellige miljøer.

Én natt uten alkohol og én natt etter å ha drukket to enheter med øl eller vin.

Den ene gruppen tilbrakte fire timer i et søvnlaboratorium som tilsvarte 53 meter over havet, mens den andre gruppen sov i et høydekammer som tilsvarte 2438 meter over havet. På en slik høyde er lufttrykket og oksygennivået lavere enn det er nede på jorda.

I begge eksperimentene ble hjertefrekvensen til deltagerne målt.

For mange er det deilig å ta seg en dupp når flyet har lettet. Foto: Colourbox.com

En belastning for hjertet

– Vennligst ikke drikk alkohol når du er ute og flyr.

Det skriver hovedforfatteren av studien, Dr. Eva Maria Elmenhorst, i en e-post til CNN.

Resultatene viste nemlig at deltagerne i høydekammeret, som hadde drukket alkohol, hadde redusert mengde av oksygen i blodet, samt økt hjertefrekvens.

Ifølge forskerne så utgjør kombinasjonen av alkohol, søvn og høyde en betydelig belastning på hjertesystemet vårt. Og for mennesker som allerede har hjerte- eller lungeproblemer, kan situasjonen bli enda verre.

– Studien er liten, men den gir et utgangspunkt som forskere bør fortsette å undersøke. Det sier kardiolog Dr. Andrew Freeman. Han er direktør ved National Jewish Health i Denver, USA.

Men belastningen på hjertet var ikke det eneste forskerne så på, de tok også en nærmere titt på deltagernes søvnkvalitet.

Og om målet er å starte ferien uthvilt, ja, da har du enda en grunn til å droppe alkoholen.

Kun moderate mengder alkohol blanda med søvn i høyden ga dårlig utslag, ifølge den nye forskningen. Foto: MARIANNE LØVLAND / NTB scanpix

Tips til å nå destinasjonen i god form

Tiden i REM-søvn, som kan være viktig for både hukommelse og restitusjon av hjernen, var kortere blant deltagerne som hadde drukket alkohol og sov «i høyden», viste studien.

– Dette funnet er ikke en overraskelse. Alkohol kan hjelpe deg med å sove, men kvaliteten blir ikke like god, sier Freeman til CNN.

Han sier det aller beste er å opprettholde en vanlig døgnrytme selv om man er på flytur. Og helst unngå sentralstimulerende midler.

Ifølge kardiologen er det også viktig å holde seg hydrert, for dette er det mange som glemmer.

I tillegg er mat som serveres på fly og flyplasser ofte salt og fet, forklarer han. Derfor er anbefalingen å lage seg en matpakke før avreise.

Og om turen er lang, kan det også være lurt å bevege litt på seg innimellom.

– Veldig ugunstig

Ole Christian Mjølstad er overlege og avdelingssjef ved St. Olavs hospital. Han er også leder i Norsk Cardiologisk Selskap.

Mjølstad sier funnene ikke er overraskende. Men at effekten av denne kombinasjonen var høyere enn forventet.

– Det vil si at denne kombinasjonen er fysiologisk veldig ugunstig, sier overlegen til NRK.

Videre forklarer han at studien har testet friske yngre mennesker – som nok tolererer kombinasjonen veldig godt.

– For pasienter med allerede kjent sykdom, som for eksempel hjerte- eller lungesykdom, kan man kanskje tro at en slik fysiologisk dekompensasjon vil kunne ha betydning. Dette må man selvsagt ta på alvor.

Et passasjerfly kan godt ha en høyde på omtrent 10.000 meter når det frakter passasjerer. I studien testet man en høyde på knappe 2500 meter over havet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mjølstad mener også at dette er noe alle og enhver bør tenke over.

– Som mennesker er vi jo ofte veldig opptatt av hvordan kroppen påvirkes av hva vi foretar oss. Dette er åpenbart en negativ påvirkning. Og således synes jeg det er nyttig kunnskap, og absolutt noe vi bør ta innover oss.

Overlegen påpeker også at studien har en begrensning siden den ikke kan si om dette er kritisk for oss – i form av at vi kan bli syke.

Likevel mener han det er viktig kunnskap på veien mot en strengere holdning til alkohol om bord i fly.

Ole Christian Mjølstad er overlege og avdelingssjef ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han er også leder i Norsk Cardiologisk Selskap. Foto: Thomas Eckhoff/Den norske legeforening

Vil ha mindre alkohol på fly

Målet med denne studien var å lære mer om hva som faktisk skjer med kroppen når man blander alkohol og søvn på fly, skriver forskerne.

For det er absolutt en svært vanlig ting å gjøre.

De mener at det å forstå konsekvensene kan føre til bedre innsikt. Og da er man også i større grad i stand til å gi tydeligere råd til reisende. Kanskje kan man i tillegg unngå medisinske nødssituasjoner høyt oppe i lufta.

Studien så kun på moderate mengder alkohol, og det er sannsynlig at resultatene forverrer seg jo mer alkohol som blir konsumert.

– Våre funn tyder sterkt på at forbruket av alkoholholdige drikker om bord i fly bør begrenses, skriver forskerne.