Hildur (77) er én av fem: Overlevde hjertestans på sykehus

Hvert år får mellom 1200 og 1500 pasienter hjertestans på norske sykehus. Da er kjapp og god behandling helt essensielt.

For selv om hjertestansen skjer innenfor sykehusets fire vegger, er prognosene dårlige. Kun én av fem overlever.

Og én av de heldige er 77 år gamle Hildur Ringdal fra Trondheim. Hun falt om på St. Olavs hospital da hun skulle ta en blodprøve i 2021.

– Jeg satte meg ned på stolen, og følte meg elendig. Og mer enn det husker jeg ikke før jeg våknet opp i en sykeseng.

I dag får alle samme behandling

Når et hjerte stanser må man skynde seg, og den livreddende innsatsen kan pågå i lang tid.

Men man har sjelden god peiling på hvordan utfallet blir.

– Nå er det slik at alle får den samme behandlingen uansett. Og med det store spennet vi har i ulike typer hjertestans og pasienter, tenker vi at det ikke er det mest logiske.

Det sier overlege og stipendiat ved NTNU, Anders Norvik, til NRK.

Sammen med forskere fra Trondheim, Stavanger, USA og Spania har han prøvd å finne en løsning på nettopp dette.

I en ny studie har de analysert EKG-data fra nærmere 400 pasienter med hjertestans. Informasjonen er hentet fra hjertestartere ved St. Olavs hospital i Trondheim og to amerikanske sykehus.

Og nå har forskerne funnet at EKG-markørene kan gi en pekepinn på hvordan behandlingen fungerer – hele fire til fem minutter fram i tid.

Overlege og stipendiat Anders Norvik demonstrerer hjerte- og lungeredning. Bak står Eirik Skogvoll. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hvilken veg peker pilen?

Håpet er at den nye metoden i framtiden kan bety en mer skreddersydd behandling.

– Det kan bety at vi fortsetter den gode behandlingen som blir gitt, dersom pilen peker i riktig retning. Det kan også bety at man må revurdere en del av behandlingsstrategien dersom pilen peker i feil retning, sier overlege Eirik Skogvoll.

Han har ledet studien.

– Kan det gi informasjon som sier at du bør prøve å gjøre det litt annerledes?

– Ja, det kan være ei vei til å individualisere behandlingen av hjertestans.

Den internasjonale forskergruppen skal være den første i verden som har klart å finne ut av dette.

Men likevel mener overlegene ved St. Olav at det må forskes mer for å få bedre svar. De ønsker at funnene blir verifisert ved hjelp av andre og uavhengige studier.

– Vi håper dette kan være med på å redde flere liv, sier Anders Norvik.

Selv om en hjertestans skjer på et sykehus, har man kun 20 prosent sjanse for å overleve, ifølge legene. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Jeg var heldig

Hildur Ringdal forteller at hun var på rett sted til rett tid. Hun har ikke hatt andre helseproblemer enn hjertestansen.

– Jeg var heldig som var på sykehuset da det skjedde, sier 77-åringen.

Om du skulle være vitne til en hjertestans, har ekspertene gode råd:

– Da er det to ting som er svært viktige. Først ringer du etter hjelp, deretter starter du med hjerte- og lungeredning. Da er det 30 hjertekompresjoner og to innblåsinger som gjelder. Slik fortsetter du til hjelpen kommer, forklarer Norvik.

For dersom noen skal overleve en hjertestans, må noen se den – og gjøre noe med den.