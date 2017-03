Brannvesen og politi rykket ut til Halland Camping mandag ettermiddag etter melding om flomstor elv og oversvømmelse. Dersom vannet for alvor tar seg gjennom isen, kan oversvømmelsen bli av stort omfang.

– Det er en veldig lang isblokk i elva, sikkert 500 meter med is oppover, så det er mye vann. Men det kan hende det løser seg opp etter hvert av seg selv, sier eieren av campingen, Tore Halland.

Tidligere prøvde de å få unna en del av vannet ved å grave grøfter med gravemaskin og traktorer. Nå venter de på NVE og prøver å sikre verdier.

Tre av hyttene var bebodde. Beboerne er nå flyttet til leiligheter i hovedbygget, forteller Halland.

– Det er i andre etasje, og er trygt, sier han.

Ordfører i kommunen, Ola Øie, har tatt turen for å hjelpe til. Han forteller at elva er diger, og at det kan bli ei større oversvømmelse enn hva de ser nå.

– NVE må vurdere hva som kan og bør gjøres. Det er en issvull i elva som kan løsne og om det skjer, er vi ikke sikre på det videre forløpet, sier Øie.

– Hvilket inntrykk har du av skadeomfanget?

– Jeg ser at vannet har trengt inn i gulvet på åtte hytter her. Utover det ser det ut til å gå bra med de øvrige på campingområdet, forteller Øie.