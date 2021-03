Hundrevis av elever satt i karantene i Trondheim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Elevene er satt i ventekarantene, for vi har elever i 1. og 4. klasse som er nærkontakter til smittede personer.

Det sier rektor ved Singsaker skole i Trondheim, Espen Nyhagen.

Det er ukjent om elevene selv har hatt symptomer. De blir nå testet, mens klassekamerater settes i karantene.

– Dette er bare en karantene til situasjonen er avklart for å se om elevene er smittet.

Det var Nidaros som omtalte saken først.

Disse skolene er berørt av smitte i Trondheim Ekspandér faktaboks To trinn ved Brundalen skole. Over 100 elever er satt i karantene.

Charlottenlund barneskole. Klasse med cirka 20 elever satt i karantene.

Charlottenlund ungdomsskole. Klasse med cirka 20 elever satt i karantene.

Steindal skole. Klasse med rundt 25 elever satt i karantene.

To trinn ved Singsaker skole. Over 100 elever satt i karantene.

Ugla skole. 470 elever hjemme og flere kan havne i karantene.

Bispehaugen skole. Ukjent hvor mange som er satt i karantene.

Strindheim skole. Ukjent hvor mange som er satt i karantene.

Sjetne skole. Ukjent hvor mange som er satt i karantene. Kilde: Nidaros

Flere skoler rammet

Selv om ingen elever ved Singsaker skole har fått påvist smitte, er det tilfelle ved andre skoler. Blant annet Strindheim, Bispehaugen skole og Sjetne skole har smittede elever.

Ved Singsaker skole er nå 106 elever og 23 ansatte i karantene i påvente av svar.

– Resten av skolen drives som normalt, sier Nyhagen.

Beskjeden kom også så sent i går, at det har blitt vanskelig å få til et skikkelig undervisningsopplegg for barna som er smittet.

– Det blir nok minimalt med undervising, sier rektoren.

FIKK BESKJED I GÅR: Foreldre og foresatte ved Singsaker skole fikk torsdag kveld beskjed om at barn i 1. og 4. trinne måtte i karantene. Foto: Privat

Ikke bekymret

– Det er ganske mange skoler nå, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Likevel er han ikke bekymret. Han ønsker å understreke at selv om mange er i karantene, er det få smittetilfeller påvist.

– Man skal ikke være urolig, og foreldre vil få god informasjon i elevboken.

Han berømmer også skolene for å klare å gjennomføre god undervisning, til tross for store endringer på kort tid.

– Mitt inntrykk er at man klarer å gjennomføre nødvendig undervisning. De begynner å bli rutinert på å håndtere slike ting, sier Wolden.

Smitten øker

Etter flere dager med null eller få smittede i Trondheim, øker nå smitten.

Torsdag fikk åtte personer påvist smitte i byen, og cirka 1.400 personer ble testet.