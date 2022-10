Hotelldirektør hardt ut mot det han kaller rasistiske kommentarer

«Dessuten tiltalte han sin kollega som «Bro/bror». Merkelig for oss halvgamle heilnorske ... Kanskje dere tar en runde på dette? Tror det er lurt. Det passer absolutt ikke på Bårdshaug...»

Sånn avsluttes tilbakemeldingen restauranten ved Bårdshaug Herregård fikk etter et besøk tidligere denne uka.

Se hele e-posten nederst i artikkelen.

– Det er en rasistisk tone her

Gjesten reagerte blant annet på hvordan kelneren hadde tiltalt gjestene, og skriver at han «forstår at han er utenlandsk, men han var ikke så tilbakeholden og «mild» som en forventer at en servitør skal være.»

Denne tilbakemeldinga falt ikke i god jord hos Hotelldirektør Magnus Müller Lysholm som har delt både tilbakemeldingen de fikk og svaret i sosiale medier. Der står det blant annet:

«Takk for din tilbakemelding på mat og drikke (...). Det jeg derimot ikke ønsker å takke for, men heller beklage, er deres tilbakemelding til vår kollega»

– Det er en rasistisk tone her. Hvordan tolker man dette? Det er langt utenfor det som er akseptabelt, sier Lysholm.

Han påpeker at de tar til seg tilbakemeldinger fra gjester hvis de ikke har levert opp imot de standardene de skal, men at det som går rett personlig på en kollega, mener han er langt over streken.

14 nasjonaliteter

Hotelldirektøren sier de gikk en runde internt og forankra godt i ledergruppa at de ville gå offentlig ut med svaret sitt til den misfornøyde gjesten.

– Vi kjenner på et ansvar og at dette må adresseres. Da er det noe med å løfte fram at disse holdningene, ytringene og verdiene på ingen måte er akseptabel, sier Lysholm.

En av grunnene til at de ønsket å legge ut e-postene offentlig var for å vise at de på Bårdshaug Herregård står samla.

– Vi er vel rundt 14 nasjonaliteter blant våre 50 ansatte. Mangfoldet betyr mye for oss. Vi er i en bransje som har stor sysselsettingsgrad innenfor alle bakgrunner. Både nasjonalitet, etnisitet, legning og kjønn, sier han.

Slik ser det ut ved Bårdshaug Herregård i Orkanger utenfor Trondheim. Foto: Jon Rokseth

Direktøren er også tydelig på at det har en verdi for dem internt å være tydelig.

– Dette er på ingen måte ok. Hos Bårdshaug Herregård er alle hjertelige velkommen, sier Lysholm og forsetter:

– Det at jeg har to kolleger som har omtalt hverandre som «bror» når de har passert hverandre er for meg ekstremt innafor og et tegn på et godt arbeidsmiljø.

Tydelig avstand fra rasisme

– Vi ved Antirasistisk Senter mener det har stor verdi at arbeidsgivere tar en så tydelig avstand fra rasisme og hegner om sine medarbeidere uavhengig av bakgrunn, skriver daglig leder Hatem Ben Mansour i en e-post til NRK.

Hatem Ben Mansour i Antirasistisk Senter. Foto: Artur do Carmo / NRK

Og de er ikke alene om å støtte hotelldirektøren i svaret han har gitt.

I kommentarfeltet på Facebook har det kommet hundrevis med tilbakemeldinger, og de fleste av dem er positive i ifølge ham.

– Mye støttende og positiv feedback på at man har løftet dette. Også har man «trigga» noen nettroll også, men det står man fint i, sier han.

Antirasistisk Senter sier de ser altfor mye av denne type rasisme og diskriminering i service- og handelsnæringen, og mener dette er noe mange minoriteter møter i sin første jobb.

– At arbeidsgivere som ved Bårdshaugs tar så klart standpunkt mot denne rasismen må vi applaudere. Det er viktig at han både sier tydelig fra til potensielle gjester, for tryggheten til ansatte og det har en effekt utover dette stedet når han også har mot til å dele dette på sosiale medier, avslutter Mansour.