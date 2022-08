Gjesten skal ha nektet å betale for maten fordi Phaiwan (16) ikke er norsk

En gjest på restauranten ved Hamarøy hotell på Innhavet i Nordland skal ha nektet å betale til Phaiwan Moongoen fordi hun ikke var norsk.

– Jeg satt på kontoret og gråt, forteller sommervikaren om hennes egen reaksjon.

– Stygge kommentarer

Hamarøy hotell har ansatte fra elleve forskjellige land og fire kontinenter.

Hotellets daglige leder Simona-Camelia Aasjord forteller at flere ansatte i sommer har opplevd en rekke ubehagelige episoder i form av stygge kommentarer.

– Det er ondskapsfulle kommentarer med tanke på deres opphav. Enten det gjelder hudfarge eller etnisitet, sier hun.

LIKE VERDT: Hotellets daglige leder Simona-Camelia Aasjord sier at mobbing og rasisme ikke skal skje, fordi alle er like mye verdt. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Aasjord sier at det toppet seg for dem da en kunde nektet å betale for seg til den unge vikaren, fordi hun ikke var norsk.

– Jeg ble lei meg og var sint etterpå, skikkelig sint på den personen, og kanskje sint for ikke å være til stede og forsvare henne der og da, så derfor tenkte jeg at vi må ut i offentligheten og informere flest mulig, sier Aasjord.

Gjennom et Facebook-innlegg på hotellets side skrev hun at gjester med slik oppførsel vil bli utestengt i fremtida.

– De har ingenting å gjøre her med slike holdninger, sier Aasjord.

Innlegget har skapt et enormt engasjement, med mange kommentarer og deling på nett. Hotellet har også fått sjokoladegaver og vennlige ord fra gjester på besøk.

Ble dårlig og lei seg

Phaiwan er opprinnelig fra Thailand. Etter at moren giftet seg med en norsk mann, flyttet hun til Innhavet i Nordland.

Hun har jobbet som vikar på hotellet i snart et år. Dette er første gang hun opplever dårlige holdninger fra kunder.

Phaiwan forteller at en mannlig kunde ba om å få spise maten før han betalte. Hun sier at hun forklarte at eneste måten å få bestillingen inn til kjøkkenet, er ved å betale, og at han til slutt gjorde det med en sur mine.

Da spørsmålet om hun var norsk kom opp, kjente hun på et ubehag.

– Etterpå sa han «er du norsk». Jeg bare «woæh», hvorfor sa han det til meg. Dette er ikke bra.

Hun fortsatte å smile til tross for at hun følte seg dårlig, men klarte ikke å holde seg så lenge.

– Jeg satt på kontoret og gråt etter det, forteller Phaiwan.

– Helst betale til en norsk

En voksen ansatt som kom inn til Phaiwan og så henne lei seg, skal deretter ha gått til mannen og spurt ham hvorfor han ikke ville betale.

– Han ville helst betale til en som er etnisk norsk, sier Aasjord om hvorfor han skal ha motsatt seg å betale.

NRK kjenner ikke identiteten til mannen som skal ha uttalt seg, men hotellet har gått ut på sine Facebook-sider og tatt et oppgjør om både denne og flere andre hendelser.

Ifølge hotellets ansatte, var vedkommende en etnisk norsk, voksen mann, som var turist på stedet.

ANSATTE: Ifølge Aasjord er de unge ansatte spesielt utsatte for dårlig oppførsel fra kunder. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

– Alvorlig rasisme

Hatem Ben Mansour er fungerende daglig leder for Antirasistisk Senter. Han er tydelig på hva 16-åringen forteller at hun har opplevd.

ANTIRASISTISK SENTER: Fungerende leder i Antirasistisk senter Hatem Ben Mansour mener at opplevelsen den unge vikaren forteller om, er alvorlig rasisme. Foto: Artur do Carmo / NRK

– Det er alvorlig rasisme.

Han tror dette kan gi konsekvenser for de enkeltpersonene som opplever dette, og at de unge kan være ekstra utsatt.

– Sesongarbeidet som er i hotell- og restaurantbransjen er ofte en av de første jobbene man har. Det kan jo være ganske ødeleggende for arbeidslivet fremover om man opplever hets og rasisme såpass tidlig. Det kan ha innvirkning på hvilke yrkesvalg folk tar, rett og slett.

– Ikke tilfeldig

Mansour sier de ofte får henvendelser om rasisme fra folk som jobber på hotell og restauranter. Han tror ikke det er tilfeldig at hotellet opplever en økning i dårlige holdninger i sommersesongen.

– Som turister er man utenfor sitt vante sted og man oppfører seg slik folk kan gjøre i kommentarfeltene. Man føler seg mer fri, rett og slett fordi man ikke blir gjenkjent.

Mansour roser ledelsen ved Hamarøy hotell fordi de er så tydelige og ikke aksepterer slik oppførsel.

Antirasistisk senter mener at man skal anmelde slike rasistiske ytringer.

Hotellet sier til NRK at de ikke ønsker å anmelde denne hendelsen, men sier at de vil gjøre det ved fremtidige hendelser hvis de kjenner til identiteten.

Moren til Phaiwan, Sulee Olsen, var ikke klar over at man kan anmelde slike saker. Hun sier at de ikke vil gjøre det akkurat nå, siden de har veldig mye annet å tenkte på.

TAKKNEMLIGE: Phaiwan (t.h.) og mamma Sulee Olsen er takknemlige over all støtte etter at saken ble gjort kjent på Facebook. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

– Akkurat nå tenker vi ikke på det. Men det er dårlig gjort av mannen. Vi ble trist, veldig trist, sier Olsen.

– Må si fra

Dette var først en vanskelig opplevelse for Phaiwan.

– Først gjorde det meg trist. Det har kommet flere spørsmål om hvorfor de sa det til meg. Jeg har egentlig bare prøvd å gjøre en så god jobb som jeg kan.

Hun har kjent på god støtte i etterkant, og har kommet styrket ut av hendelsen. Hun har et klart råd til andre unge som opplever å bli dårlig behandlet på jobb.

– Det har gjort meg sterkere etterpå. Hvis vi tenker at noe ikke er bra, så må vi si fra.