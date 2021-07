Raphael (17) ble utsatt for rasisme på vei hjem fra 22. juli-markering

Raphael Hosea var lydteknikker under 22. juli-markeringen i Verdal i Trøndelag. Da han skulle gå hjem igjen, gikk han forbi en guttegjeng på fire.

Han tror de var rundt 13–14 år gamle.

– Mens jeg går forbi dem, roper han ene etter meg: «Neger», forklarer han.

Et av budskapene under minnemarkeringen i Verdal og resten av landet er at samfunnet må stå opp mot hatefullt tankegods.

– Av alle dagene det kunne ha skjedd, skjedde det i går. Det viser litt av virkeligheten, og hvorfor vi markerer 22. juli, sier Hosea.

Hosea forteller at han ikke ga dem noen reaksjon, men at han bare gikk videre.

Frykter hatefulle ekkokamre

I ettertid valgte han å dele en video på Facebook, som blant andre Trønder-Avisa har omtalt.

Raphael snakker om hendelsen i en Facebook-video Du trenger javascript for å se video.

17-åringen synes det er overraskende at det nettopp var unge mennesker som ytret disse rasistiske holdningene.

– Jeg tenkte egentlig at de som er yngre nå, er vokst opp med at det er fargede folk rundt dem, og at integreringa er kommet såpass langt. Jeg tenker at: Jo yngre de er, desto mindre slike tanker har de.

Han synes det er ubehagelig om ungdom lærer og utvikler slike holdninger.

– Hvis du går med sånne holdninger og deler dem med kompiser, får du på en måte et ekkokammer av deres hatefulle tanker og da kan det vokse til å bli større problemer.

Grunnen til at han delte opplevelsen, var for å ta tak i det mens de ennå er unge.

– Folk er veldig enig, veldig støttende, og mange skriver at de heier på meg. Det er veldig fint å se.

– Skaper et smakløst bakteppe

Kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter, Carima Tirillsdottir Heinesen, synes det er viktig at Hosea reagerte og deler opplevelsen.

– Å bli utsatt for rasisme er ille, uansett hvilken dato det er. Og det er noe man aller helst skal slippe. Og så tenker jeg at det er umulig å si noe om det var tilfeldig at det skjedde akkurat 22. juli, men selvsagt den datoen skaper jo et ekstra smakløst bakteppe for denne hendelsen.

Hun mener også at det viser at vi må jobbe jevnt og trutt for å få bukt med rasismen som finnes i samfunnet.

– Både når det gjelder denne typen hverdagsrasisme, men også når det kommer til de mer strukturelle formene for rasisme, sier Heinesen.

MÅ REAGERE PÅ DET: – Rasisme er noe man skal reagere på uansett når det skjer, sier kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter, Carima Tirillsdottir Heinesen. Foto: privat

– Ta en prat med arvingen din

Samfunnsdebattant og Ap-politiker fra Verdal, Fatima Almanea, er oppriktig lei seg for det Raphael Hosea opplevde torsdag. Det skriver hun på Facebook fredag.

Hun tar til orde for at hjembygda hennes «er bedre enn dette».

– Ta en prat med arvingen din, uansett om du tror han/hun er truendes til å utøve rasisme. Vi er alle ansvarlige for at lokalsamfunnet vårt rommer alle, tar vare på alle og dyrker de gode verdiene, skriver hun.