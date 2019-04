Hører du dårlig bør du skaffe høreapparat – ellers risikerer du å bli dement

– Både demens og hørselstap forekommer hyppig blant eldre, og er et folkehelseproblem. Det er viktig å ta tak i de sykdommene som mange rammes av.

Det sier forsker Bo Engdahl, som er prosjektleder for HUNT4.

Igjen skal data som han og hans team har hentet inn gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, bidra i banebrytende forskning. Denne gangen for å bekrefte en internasjonal studie som viser at hørselstap gir økt risiko for demens.

Folkehelseproblem

Drøyt 28.000 innbyggere har fått hørselen testa gjennom HUNT4. De siste undersøkelsene ble gjennomført i Namsos i februar i år. Enda flere deltok for 20 år siden. Derfor er HUNT undersøkelsen unik og svært ettertraktet blant forskere som Sergi Costafreda, professor ved universitetet i London.

– At de samme menneskene i et så stort omfang har blitt hørselstesta gjennom 20 år er unikt. Nå skal resultatene sammenlignes og dette vil gi viktig informasjon i vårt videre arbeid, sier Costafreda.

Costafreda møtte Bo Engdahl nylig i Trondheim, og begge har store forventninger til bidraget fra de mange tusen hørselstesta trønderne.

SPENTE: Prosjektleder i HUNT4, Bo Engdahl (t.v.) og forsker Sergi Costafreda fra universitetet i London, UCL er spent på om tallene fra HUNT-undersøkelsene bekrefter at hørselstap gir økt risiko for demens. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Omstridt studie

Sergi Costafreda er en av forskerne bak studien som viser at svekka hørsel gir økt risiko for demens. Rapporten er gjengitt i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Undersøkelsene viser at personer som får hørselen svekket i 50–60 årene, har større risiko for å utvikle demens senere i livet. Hvis mindre hørselstap ikke behandles dobles risikoen, ifølge Costafreda.

– For å gi folk håp, finnes det noen behandling?

– Ja, så absolutt er det håp. Undersøkelser vi har gjort viser at risikoen for demens er mindre om man raskt behandler hørselstapet ved å bruke høreapparat, sier Costafreda.

– Studien er ny og omstridt.

Det forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Han skal lede et større forskningsprosjekt på demens, bygd på tallene fra HUNT-undersøkelsen i samarbeid med blant andre Sergi Costafreda.

Målet er å klargjøre om hørsel er den største risikofaktoren for demens.

– Vi har undersøkt over 9000 personer som er 70 år eller eldre, og de fleste av dem var med på undersøkelsen også for 20 år siden.

– Hvor viktig er denne forskningen for folkehelsa?

– Jeg tror den blir avgjørende både for dårlig hørsel og demens. Begge er store utfordringer innen folkehelsa både i Norge og i verden for øvrig. Det spesielle med HUNT er at så mange har deltatt mange ganger. Det betyr at vi kan gjøre undersøkelser få andre klarer, sier Selbæk.

Målet er å få resultater basert på sikker kunnskap, og som gjør det lettere for myndighetene å gi gode råd til befolkninga.

EN MILLION: I 2020 vil en million nordmenn ha svekket hørsel, hevder generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Henrik Peersen. Foto: Grete Thobroe / NRK

Vil ha mer hørselstesting

Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) vil en million nordmenn være hørselshemmet i 2020. Generalsekretær i HLF, Henrik Peersen, håper forskningen som nå gjøres kan bidra til at flere får tilbud om systematisk hørselstesting i Norge.

– Jeg håper dette blir en god wake-up call for helsemyndighetene, så de forstår at de må sette i gang mer systematisk hørselstesting. Oppmerksomhet om disse forskningsresultatene er derfor viktig, og vil ha stor betydning for nordmenn med hørselshemming.