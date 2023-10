Det var i oktober 2003 at Anne Kathrine Slungård (H) overrakte ordførerkjedet til Rita Ottervik (Ap).

Men at Rita skulle være ordfører i 20 år var ikke planen i utgangspunktet.

– Tar du ti år til, spurte NRKs reporter ti år etter at hun ble ordfører.

– Ti år til tar jeg nok ikke. Det er en ganske krevende jobb og du bruker utrolig mye tid på den.

Men som kjent ble det ikke sånn. Nå skal Rita overrekke ordførerkjedet til Trondheims nye ordfører, Kent Ranum (H).

I 20 år har Rita Ottervik vært ordfører i Trondheim. Foto: Morten Andersen / NRK og Gorm Kallestad / NTB

Flere lag med samme leder

Rita Ottervik har ofte blitt omtalt som en brobygger i Trondheimspolitikken. For Arbeiderpartiet og Ottervik har ikke styrt alene de siste 20 årene.

De to første periodene styrte Ap sammen med Sp, MDG og SV. I 2011 ble KrF også med på laget, etter Lerkendal-avtalen.

I 2015 kunne Ottervik presentere en stor sentrum-venstre-koalisjon med Ap, MDG, SV, Venstre, Pensjonistpartiet, KrF og Sp.

De siste fire årene har Ap styrt sammen med SV, MDG og Sp.

På den aller siste arbeidsdagen som ordfører i Rådhuset, tar Rita Ottervik fram ordførerkjedet fra safen for siste gang.

– Jeg har fått representert byen veldig mange ganger med dette kjedet både ute på barnehager, under statsbesøk og i mange andre viktige sammehenger for Trondheim. Det har vært en glede og en ære, sier Rita Ottervik.

– Hva skal du gjøre nå?

– Nå skal jeg ha fri.

ORDFØRER i 20 ÅR: Rita Ottervik (Ap) ledet i kveld sitt siste bystyremøte i Trondheim. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Dette er Ranums lag

Høyre skal styre sammen med Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Erling Moe (V) blir varaordfører.

Denne uka ble det også kjent at Berit Tiller blir Høyres nye gruppeleder etter Christianne Bauck-Larsen.

– Perioden siden valget har vært lærerik, artig og krevende, men det har vært god stemning hele vegen oog det er nå jobben begynner, sier Kent Ranum.

– Jobben min blir å bevare de gode releasjonene og tilliten som er innad i samarbeidsgruppa og så må vi søke flertall for politikken vår til høyre eller venstre for oss fra sak til sak, sier Ranum.

NYTT LAG: Dette er de som skal styre Trondheim de neste fire årene; Høyre, MdG, Venstre, Pensjonistpartiet, Sp og KrF. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Innfører parlamentarisme

I kveld vedtok bystyret å innføre parlamentarisk styresett. Det betyr at byen får en byregjering i løpet av de neste fire årene.

Trondheim kommune får altså et byråd med en byrådsleder som Oslo og Bergen har. Byrådet tar over ledelsen av kommunens administrasjon.

Sp, KrF og Pensjonistpartiet har i utgangspunktet vært uenig i innføring av parlamentarisme, men gikk likevel med på dette i amarbeidsavtalen som er forhandlet fram.

– Dette er en av våre kameler. Vi har tatt en for laget her. Men jeg tror vi har funnet gode modeller slik at vi får dette til, sa Majen Sævik (KrF) i slutten av september.

Rita Ottervik ble takket av etter 20 år og nærmere 175.000 timer som ordfører i Trondheim. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Epoke er over

Kent Ranum (H) sier Rita Ottervik har gjort en formidabel innsats for byen. Nå gleder han seg til ta over som ordfører.

– Det er veldig spesielt og følelesesladet, og så er det et enormt ansvar. Det er jeg klar til å ta, men akkurat i dag så er det preget av innbytterpuls og debutnerver. Jeg synes vi klarte oss bra, sa Trondheims nye ordfører.

Rita Ottervik synes det er greit at en epoke er over.

– Det føles som en lettelse å være gammel–ordfører og slippe litt ansvar–og se fram til litt mere fritid.