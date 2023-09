Frp ble kasta på gangen da Høyre startet forhandlingene om å overta makta i Trondheim. De siste ukene har forhandlingene pågått med Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Nå har Frp likevel gitt Høyre og Kent Ranum sin støtte i bytte mot en plass i formannskapet.

Høyre har invitert til pressekonferanse om ny ledelse i Trondheim klokka 9.

– Oppsiktsvekkende

– Mye tyder på at partiene som har forhandlet i noen uker, nå har kommet til enighet. Det som er oppsiktsvekkende med det er jo at både Sp og MDG bytter side i Trondheim.

Det sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

– At Sp vil gjøre det har egentlig vært som forventet, særlig når Rødt kom på vippen. Men at MDG gjør det i Trondheim er overraskende for mange som nærmest har tatt for gitt at de er et rødgrønt parti.

Tone Sofie Aglen tror partiene som har forhandlet, nå har blitt enige. Hun tror også at det kommer en overraskelse i pressekonferansen. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Dette mener hun at tyder på slitasje i det rødgrønne samarbeidet.

– De har samarbeidet i 20 år. Mye har vært bra, men mange tenker at det kan være greit med et skifte, og kanskje ikke bli tatt for gitt.

Hun påpeker at MDG sier at de vil være et blokkuavhengig parti, og at det er viktig å vise det.

– Og jeg vil tro at det kommer en miljøpolitikk som de er fornøyd med. De har sikkert stilt ganske store krav der.

Tror på parlamentarisme

Aglen tror en av dagens store overraskelser kan være at det blir parlamentarisk styre i Trondheim.

Det betyr at kommunen kan få et byråd med en byrådsleder slik Oslo og Bergen allerede har. Byrådet overtar ledelsen av kommunens administrasjon.

Den største forskjellen fra formannskapsmodellen, som Trondheim har i dag, er at det kan stilles mistillit mot byrådet, og at det da må gå av.

– Det vil være noe helt nytt i Trondheim, og gi ny vitalitet til det politiske systemet. Men som sett i Bergen, er heller ikke det uproblematisk.

Det er noe som er mest interessant i det politiske miljøet, men det vil være mer tydeliggjøring av det politiske ansvaret, mener Aglen.

– Mange har ment at politikken i Trondheim har sovna litt til. Det vil endre på det, men stiller også mye støtte krav til politikerne.

PS: Byråd og bystyre kan sammenliknes med regjering og storting. I bystyret er alle valgte representanter – i byrådet vil det være oppnevnte byråd for ulike tema. I byrådet er det byrådsleder, mens det i bystyret er ordfører.