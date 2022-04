Onsdag 27. april vil etter alle solemerker bli en merkedag i Rosenborg Ballklub (RBK) sin historie.

Under årsmøtet som starter kl. 19 i kveld, vil nemlig kursen for fotballklubbens framtid stakes ut, hovedsakelig gjennom to viktige saker:

Hvem som skal overta som styreleder etter 10 år med Ivar Koteng ved roret, og om RBKs herre- og kvinnelag skal fusjoneres til å bli én organisasjon.

To lederkandidater

Cecilie Gotaas Johnsen ble i februar innstilt som ny styreleder av RBK-styret.

Hun har bakgrunn som fotballspiller i Trondheims-Ørn og proffsyklist, og er nå sjefstrateg i Equinor.

– Hun sitter i styret til RBK og blir sett på som en veldig kompetent forretningskvinne med hjerte i idretten og RBK, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Cecilie Gotaas Johnsen sitter allerede i RBKs styre, og har derfor en selvskreven plass i styrepanelet under årsmøtet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Jeg er selvfølgelig spent, sier Gotaas Johnsen til NRK like før møtestart.

For selv om hun er innstilt som ny styreleder, så er det ikke selvskrevet at hun blir valgt.

Bare dagen etter at hennes kandidatur ble kjent, ble nemlig NRK-profil Tore Strømøy fremmet som en motkandidat.

– Det har jeg et avslappet forhold til, sier Gotaas Johnsen.

– Noen konkurranser kan du påvirke, men når man ikke kan det, er det medlemmenes stemme som avgjør. Vi får se hva kvelden bringer av overraskelser og muligheter.

Sportskommentator Saltvedt påpeker at Strømøy lenge har vært engasjert i RBK, og tror han av enkelte blir sett på som en som kan samle klubben og ta med seg det beste fra fortida.

Stort engasjement

Samtidig er det konflikten mellom det å stå fast i fortida og ønsket om en ny kurs, mye av årsaken til at det på forhånd har vært mye engasjement rundt valget av ny styreleder.

– Det er artig å se at engasjementet er så stort, sier Strømøy til NRK.

– Hvis man kunne overført alt engasjementet som er i klubben til banen, også det negative, så ville vi vært uslåelig. Det må være målet.

Tore Strømøy er på plass under årsmøtet, i en fullsatt konferansesal på Scandic Lerkendal. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Saltvedt tror det vil kunne bli høy temperatur under årsmøtet.

– Dette er en klubb som er en institusjon i Trøndelag. Da vil man veldig gjerne at den skal drives på den måten man selv ønsker. Den følelsen har ikke RBK klart å spre i ganske mange år nå, sier Saltvedt.

– Det var turbulens sist det var årsmøte, og det blir nok enda mer i kveld.

Åpent spørsmål rundt fusjon

Fotballkommentator i NRK Trøndelag, Johannes Børstad, tror det kommer til å bli sirkus under årsmøtet.

– Det har alltid vært sirkus. Og i år er det påmeldt over 900 medlemmer – hvor mange årsmøter i Norge får til det? Det sier litt om hvor stort Rosenborg er.

For Børstad sin del er spørsmålet om fusjon noe av det mest spennende som vil skje i kveld.

RBKs styre ønsker en fusjon, RBK kvinner sitt styre har tidligere onsdag vedtatt fusjon, RBKs hovedsponsor har truet med å trekke seg om det ikke blir fusjon, men samtidig har en del av medlemmene ytret skepsis.

Blant annet har supporterklubben Kjernen sitt styre sendt ut en pressemelding hvor de argumenterer for å utsette spørsmålet om fusjon til høsten. De mener at prosessen har vært uryddig og at det foreligger for lite informasjon.

– Er dette godt nok planlagt, hva slags utfordringer medfører det, hva vil det si økonomisk, er spørsmål de stiller seg, forklarer Børstad.

– Det er veldig åpent og mer spennende enn det man kunne anta på forhånd.

Rekordmange er til stede under årets årsmøte i RBK. Det er forventet høy temperatur. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Børstad poengterer også at om Gotaas Johnsen blir ny styreleder, kan denne saken utgjøre en røff start for henne.

– Hun ønsker fusjon, og kan gå på sitt første tap som styreleder allerede på sin første kveld som styreleder, hvis det ikke blir sammenslåing. Det vil bli en både livlig og interessant debatt i kveld.