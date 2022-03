Hovedsponsor vil vurdere RBK-samarbeidet dersom de ikke får viljen sin

27. april har Rosenborg Ballklub årsmøte. Der skal det avgjøres om RBK herrer og RBK kvinner skal slås sammen.

En fusjon vil medføre et felles budsjett og administrasjon for de to klubbene.

Konsernsjef Jan-Frode Janson har varslet i Adresseavisen at dersom medlemmene sier nei til en sammenslåing, så kan det få konsekvenser for bankens fremtidige samarbeid med RBK.

– Det er ikke vanlig at vi som sparebank legger oss borti, sier konsernsjefen.

Oppmuntrer sterkt

Janson mener det er viktig at banken sender tydelige signaler i forkant av årsmøtet, fordi det er en viktig sak som kan bidra til like forutsetninger for å lykkes, både for kvinner og menn.

Konsernsjefen understreker at Sparebank1 SMN respekterer demokratiet i klubben, men håper samtidig at bankens stemme blir hørt.

Janson svarer ikke på direkte spørsmål om banken vurderer å trekke seg som hovedsponsor etter kontrakten utløper i 2025, dersom medlemmene stemmer imot en fusjon.

Konsernsjefen heier på like muligheter for kvinner og menn i fotballen. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Vi pleier å være med på opp- og nedturer, så kommer det en ny beslutning når vi skal fornye, sier Janson og legger til at en fusjon vil tale positivt for bankens nye vurdering.

– Det høres jo nesten ut som at du truer?

– Jeg er tydelig og oppmuntrer sterkt, svarer Janson.

Konsernsjefen vil heller ikke forskuttere hvordan fordelingen av potten blir ved en eventuell sammenslåing av klubbene.

– Jeg har ikke et eksakt svar på fordeling, men får man til dette, en historisk mulighet, så gjør man kaka større, sier Janson.

Positivt for begge klubbene

Karen Oline Sneve, keeper for RBK Kvinner synes det er hyggelig at Jan-Frode Janson støtter en sammenslåing av klubbene.

– Vi er veldig positive til fusjonen, så håper vi kan med det vi gjør på banen vise de som fortsatt er usikre, sier Sneve.

Keeperen sier videre at det er viktig for RBK Kvinner å vise det positive som både herrene og damene får ut av en sammenslåing.

– Dette vil gjøre begge klubbene større og vi bygger noe for fremtiden. Vi har en stor fremtid sammen, sier hun.

Kritiserer styret

Espen Viken er talsperson for Kjernen og synes det er flott at hovedsponsoren er tydelige på hva de ønsker.

Samtidig er han tydelig på at det ikke er pengene som skal bestemme hva som skal skje i den medlemsstyrte klubben.

– Tanken på at en sponsor skal bestemme hva jeg skal stemme, kjenner jeg blir helt feil, sier Viken og legger til at han personlig ikke har noe problem med bankens uttalelse.

Viken har ikke bestemt seg for hva han mener om en sammenslåing, og sier det skyldes manglende informasjon fra styret. Flere skal være kritiske til dette.

– Det har vært for lite info og for utydelig hva styret egentlig tenker, sier Viken.

Viken er kritisk til hvordan RBKs styre har håndtering prosessen i forkant av årsmøtet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kan slå begge veier

Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen, sier det over tid har ligget an til full sammenslåing av de to klubbene.

Løfaldli tolker konsernsjefens utspill i forkant av årsmøtet som en frykt for at sammenslåingen nå skal bli veltet.

Han tror bankens oppfordring til fusjon kan slå begge veier. Dette fordi Løfaldli mener Jansons kommentarer kan tolkes som en trussel.

– Jeg er usikker på om dette er smart eller ikke av Janson. Denne type retorikk og involvering kan bli sett på som en trussel mot medlemsdemokratiet og som en provokasjon, sier Løfaldli.

Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen, tror Jansons utspill kan slå begge veier. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

Sportskommentatoren sier en slik innblanding fra sponsorer i sporten hører sjeldenhetene til. Han viser til siste liknende sak der sponsorene til norsk hoppsport engasjerte seg i Claes Brede Bråten-saken.

– Den involveringen fikk kritikk og ble omtalt som diktering og som noe som truet idrettens selvstendighet, sier Løfaldli.