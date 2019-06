Historien til 44.000 norske krigsfanger gjøres tilgjengelig på nett

– Dette er utrolig gledelig. Vi møter mange etterkommere til krigsfanger som leter og lurer, sier direktør Christian Wee ved det nasjonale sentret for krigens fangehistorie, Falstadsentret.

Fredag ble det kjent at regjeringspartiene legger 1,7 millioner kroner på bordet for å få på plass et digitalt register over alle norske fanger som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

Her vil folk kunne søke på navn, fangeleirer, og få mer informasjon om alle nordmenn som satt i fangenskap både i Norge og utlandet.

– Dette vil bety veldig mye og folk kan finne informasjon om sine, sier Wee.

FANGELEIR PÅ FALSTAD: En av ti norske fangeleirer under 2. verdenskrig. I det nye norske digitale fangearkivet kan det søkes på fangeleirer både i Norge og resten av verden der nordmenn satt i fangenskap. Foto: Falstadsentret

Mer enn bare et navn

– Motstandsarbeid førte til at mange nordmenn ble tatt til fange, sier konservator Arne Langås ved Falstadsentret.

I det nye digitale registret er det kart som viser fangetransporter til leirer og det er personlige opplysninger om den enkelte.

– Vi ønsker å fortelle noe mer enn bare et navn, sier Langås.

Han sier alle kan bidra.

– Om folk har et bilde eller ei beretning så kan de legge dette inn selv, forteller Langås.

REGJERINGSPARTIENE LEGGER PENGER PÅ BORDET: 1,7 millioner kroner bevilges i revidert nasjonalbudsjett for å få på plass et norsk digitalt fangearkiv. – Dette blir et viktig prosjekt, mener André Skjelstad (V) og Elin Agdestein (H). Dette blir et samarbeid mellom Falstadsenteret og Arkivet freds – og menneskerettighetssenter. Foto: Eivind Aabakken

Vil hedre krigsfangene

I mai neste år skal det nye norske registret over norske krigsfanger være på plass.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) sier dette blir viktig.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått den statlige finansieringen av dette viktige prosjektet på plass. Det vil bli et digitalt monument over alle nordmenn som satt i fangenskap under andre verdenskrig. Nå kan det digitale fangearkivet være klart til 75-årsmarkeringen av frigjøringsjubileet i mai neste år, sier Agdestein.

– Det passer veldig godt å hedre fangene og etterkommere med dette 75 år etter frigjøringen, sier Christian Wee ved Falstadsentret