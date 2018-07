– Rofstad Odin sto å spiste gulrot fra handa hennes, jeg sto ti meter unna og tok bilder av dem. I neste sekund hogg hesten tak i halsen hennes og slapp ikke. Jeg sprang mot dem mens jeg hylte og skreik. Han angrep flere ganger mot halsen og nakken, den slapp ikke taket før jeg brøt inn for å nå tak i Eirin. Hun ble liggende livløs på bakken, jeg todde hun var død, det sier venninnen Olea Ville Furre om hendelsen.

Det var under den daglige turen i luftegården til hesten Rofstad Odin den plutselig angrep 20 år gamle Eirin Sørmo. Hun ble fløyet bort i luftambulanse. Det er Sørmo som gjør mye av den daglige jobben med hesten.

HANDLET OM LIV: Venninnen Olea Ville Furre er også aktiv med hest. Lørdag reddet hun venninnen. Foto: Eirin Sørmo / Privat

– Jeg begynte å dra henne under gjerdet på luftegården, det var først da jeg oppdaget at hun var bevisst. Men jeg skjønte at det handlet om liv da hun ikke kunne bevege kroppen. Da var hesten var på tur tilbake til oss, men jeg klarte å dra Eirin i sikkerhet, sier venninnen som også driver mye med hest.

Beveger seg

– Hun klarer å bevege begge armene og én fot. Selv om hun fortsatt har smerter er det et veldig godt tegn. Legene er overrasket over hvor tidlig etter ulykken hun har bevegelse. Men hun har en blodansamling i margen i nakken, derfor er det vanskelig for legene å si hvor betydelig skaden er, sier far og hesteentusiast Per Einar Sørmo om datterens ulykke som skjedde lørdag.

Siden kvinnene skulle inn å ta bilder har faren sett bildene fra like før hendelsen, og han er overrasket over hva de viser.

– Jeg har sett bildene fra ulykken, hesten spiste og jeg ser ingen tegn til at den var aggressiv. Men på det siste bildet da strammer den muskulaturen og har åpent gap. Det neste som skjedde var angrepet, sier far Sørmo som i likhet med datteren har drevet med hest helt siden barndommen.

Skal kastreres

Rofstad Odin har deltatt i flere løp i år og har ifølge Det Norske Travselskap vunnet 355 120 kroner i premiepenger. Hva det er som har utløst angrepet er det ingen som vet. Men etter to hendelser de siste ukene skal hesten kastreres, nå håper Eirin Sørmo sin trener Bjørn Garberg at hesten blir roligere.

– Det er en hingst og de oppfører seg aggressivt. Det er ingen tvil om at testosteronet til hesten var på topp da den angrep. Den angrep også meg for to uker siden. Da skulle jeg hente noe og var uoppmerksom. Men jeg tror andre hester har gjort Rofstad Odin irritert, sier Garberg.

Faren er også overrasket over at hesten angrep nettopp Eirin.

– Det er jo en aggressiv hest, det visste vi. Jeg trodde den kunne angripe noen andre, men jeg trodde aldri den skulle angripe henne. Den har aldri tidligere gjort henne noe. Jeg synes det er greit å kastrere den. Det ville vært for voldsomt å avlive den, det tror jeg også ville gjort situasjonen verre for Eirin, sier far som innser at det kan høres rart ut at han ikke vil at den skal avlives.

GODE VENNINNER: Eirin Sørmo og Olea Ville Furre er gode venninner. På lørdag fryktet Olea hun mistet turvenninnen. Foto: Privat

Sjalusi

Eirin hadde akkurat klappet en annen hest. Det tror faren at det kan ha vært årsaken til angrepet.

– Det var kanskje lukten av den hesten som hadde irritert Rofstad Odin som den kjente. Men det blir bare spekulasjoner fra min side, sier pappa Sørmo.

Hesteveterinær Kristin Brækken ved Melhus hesteklinkikk bekrefter at hester kan ha blitt sjalu.

- Hester kan bli sjalu ja. Spesielt hvis en hest har et nært forhold til folk og hvis en annen hest tar posisjonen. Hingster har et stort markeringsbehov, den vil ha gulrot, folk og hoppeflokk for seg selv, sier Brækken.

Far Per Einar Sørmo synes at trener Bjørn Garberg oppførte seg profesjonelt da ulykken skjedde, og klandrer ikke treneren for noe.