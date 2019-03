Her går Eirik gjennom isen – en kasteline ble forskjell på liv og død

– Ingen kunne hjelpe han på isen der han lå, vi måtte stå på trygg is. Det var kastelinja som utgjorde forskjell på liv og død, sier Bård S. Solem

Eirik Ask spilte ishockey under gode forhold og med masse folk rundt seg på Jonsvannet i Trondheim, da ulykken skjedde.

– Jeg var på isen og spilte ishockey sammen med broren min og en venn da pucken fikk et kraftig slag og for rett forbi meg. Jeg skulle bare hente pucken da jeg falt rett gjennom isen. Det var en forferdelig lyd, sier Eirik Ask.

I starten fikk Eirik panikk.

– Jeg fikk mye panikk, men broren min sa at jeg skulle ligge helt i ro. Det var bra at han sa det, så jeg gjorde det, sier Ask.

HEDRET BERGINGSMENN: Eirik Ask gikk gjennom isen på Jonsvannet i Trondheim januar 2018. I dag er 13-åringen glad bergingsmennene ble hedret av Carneiges heltefond. Foto: Jøte Toftaker

Skjønte noen var i nød

Solem og kameraten Oddgeir Kvien går ofte på skøyter på Josvannet. De var ikke langt unna da de ble klar over at Eirik var i nød.

Som en del av turutstyret sitt hadde de med kastelinjer.

– Første tanke var at han var fryktelig langt ute på isen, og det stemte, for kastelina var 24 meter lang og rakk akkurat så vidt ut. Vi måtte ha tre forsøk for vi greide å kaste langt nok ut til at han fikk tak i den, sier Kvien.

I dag ble de hedret av Carnegies heltefond, med blomster og varme ord fra både Ask og fylkesmannen i Trøndelag.

– Jobben de gjorde var veldig viktig, for ellers måtte mange ha risikert livet sitt for å redde meg, men de greide det veldig lett, så det ut som, sier Eirik Ask.

Føler seg ikke som helter

Ifølge Norges Vassdrags – og Energidirektorat (NVE) sin nettside varsom.no har 48 personer omkommet etter å ha gått gjennom isen siden 2006. Totalt har 346 vært gjennom isen i samme tidsperiode.

2018 var første året på lenge ingen omkom i slike ulykker i Norge på mange år. Eirik ble heldigvis ikke den ene.

LETTET: Eirik Ask sammen med redningsmennene Bård S. Solem (t.v) og Oddgeir Kvien (t.h). Alle tre er lettet over at januardagen i fjor endte så godt. Foto: jøte toftaker

– Det var svært hyggelig å kunne hjelpe til. Det er helt sikkert. Vi føler oss ikke som noen helter. Vi risikerte ikke livet for å berge han, for vi var på trygg grunn. Men det var helt avgjørende å ha kasteline, sier Solem.

For Eirik tok det 2 minutter og 12 sekunder før han var ute av vannet etter at han gikk gjennom isen. Solem og Kvien filmet hverandre da ulykken skjedde, og opptaket gikk tilfeldigvis under hele redningsaksjonen.

– Jeg er veldig glad for at de reddet meg. Det er ikke sikkert jeg hadde stått her i dag, hvis de ikke hadde gjort det, sier Ask.