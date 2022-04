Stopper planlagt behandling til transpersoner

Torsdag kveld varslet Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) på Facebook at de har fått beskjed om å stoppe å gi hormonbehandling.

«Men vi vet ikke enda hva dette innebærer i praksis», skrev de videre, og la til at de ville komme tilbake med mer informasjon.

Helsestasjonen er underlagt Oslo kommune og har pasienter under 30 år som bor der. Cirka 100 unge og voksne med kjønnsinkongruens fikk i fjor kjønnsbekreftende hormoner hos HKS. Noen var nye pasienter, andre har de fulgt opp over år.

NRK har den siste tiden jobbet med tematikken. Fredag morgen bekreftet Oslo kommune følgende:

HKS har sluttet å gi kjønnsbekreftende hormoner til nye pasienter. Årsaken er et brev de fikk fra Statsforvalteren tidligere i år.

Folk i kø rammes

I sosiale medier verserer rykter om at 100 personer nå mister hormonbehandlingen de får hos helsestasjonen.

Det er ikke riktig.

Hva som skjer med de rundt 100 som allerede får hormoner ved HKS, er foreløpig ikke avklart.

De som først og fremst rammes, er de som venter på å starte på kjønnsbekreftende hormoner ved helsestasjonen.

– Det er alle disse som har stått i lang kø, som endelig skulle få time nå i nærmeste framtid, som har fått beskjed om at vi ikke skal drive med det lenger, sier Lars Erik Hansen.

Han er bydelsoverlege i Grünerløkka i Oslo. Ifølge kommunen er det om lag 50 personer som står på venteliste akkurat nå. 12 av dem er under 18 år.

Flere klager på helsestasjonen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den siste tiden fått inn to klager og ett varsel mot HKS.

Noe av dette kommer via den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet. De mener HKS ikke har lov til å starte opp behandling med kjønnsbekreftende hormoner eller pubertsblokkere.

NRK har fått innsyn i et brev Statsforvalteren sendte HKS i januar. I brevet skriver de blant annet:

«(...) det kun er spesialisthelsetjenesten som kan forskrive oppstart av hormonbehandling».

Spesialisthelsetjenesten på dette feltet betyr i praksis Rikshospitalet. Brevet avsluttes på en måte som har fått Oslo kommune til å handle:

«Statsforvalteren forutsetter at HKS merker seg tilbakemeldingen og innretter sin virksomhet i henhold til denne i fremtiden».

Statsforvalteren sier de ikke har pålagt stans

NRK har flere ganger de siste ukene vært i kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken for å finne ut hva de mener med brevet.

Fredag formiddag fikk vi tydelig svar på et av de viktigste spørsmålene:

– Har dere pålagt HKS å ikke lenger starte opp hormonbehandling til nye pasienter?

– Nei, det har vi ikke, skrev Hanne Fisknes i en e-post til NRK.

Hun er seksjonssjef i helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Men bydelsoverlege Hansen kaller brevet de fikk en instruks om at de må stanse all hormonbehandling.

Full forvirring

Bydelsoverlegen sier det har vært mye forvirring, men at de må forholde seg til det som står i brevet.

– Det som har skjedd er at vi har fått beskjed fra statsforvalteren om at det kun er spesialisthelsetjenesten som kan foreskrive oppstart av hormonbehandling, og vi har valgt å følge den klare instruksen, sier Hansen.

I løpet av dagen har kommunen snakket med statsforvalteren og kommet fram til at de skal ha et møte til uka. Der skal de prøve å avklare hva som skal skje framover med pasientene som står på venteliste.

Også i Helsedirektoratet har det vært møtevirksomhet internt fredag. De konkluderte med at de må ha et nytt møte hvor statsforvalteren og Oslo kommune er med for å snakke om hvordan retningslinjen for kjønnsinkongruens blir brukt.

Reagerer på timingen

At dette ble kjent samme dag som regjeringen beklaget hvordan homofile er blitt diskriminert og kriminalisert i Norge, har fått flere til å reagere. Torsdag var det 50 år siden homoforbudet ble skrotet her til lands.

– Jeg synes det er ufattelig stygt og ugreit, spesielt under en sånn markering, å gjøre negative inngrep i de framskrittene som er gjort for transpersoners rettigheter og behandling.

Det sier Christine Marie Jentoft, rådgiver i Fri. Hun understreker at hun ikke vet konkret hva som vil skje nå.

– Informasjonen er ikke tydelig. Det gjør det egentlig enda verre.

– Vi kommer til å snakke med politikere og tar saken veldig alvorlig. Dette har konsekvenser for transpersoners liv, sier Isak Bradley, leder i PKI.

I forrige uke publiserte NRK en artikkel om at det er stor uenighet blant fagfolkene som jobber med behandling av unge transpersoner. Tidligere har vi skrevet om at Sverige har strammet kraftig inn på medisineringen av denne pasientgruppen.

Skal fortsatt kunne gi pubertetsblokkere

De yngste personene med kjønnsinkongruens skal ikke få hormoner. Det er nemlig ikke lov å gi slike medisiner til barn under 16 år i Norge.

Noen av de yngste pasientene får pubertetsblokkere – medisin som setter puberteten på pause.

Kommunen tolker det slik at HKS fortsatt kan gi pubertetsblokkere.

HKS har ikke stilt til intervju med NRK, fordi de har fått beskjed om at all kommunikasjon med media skal gå via bydelsoverlegen i Grünerløkka.

Tilsyn på gang

Samtidig som dette har foregått har Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet tilsynssak mot HKS.

Dette baserer seg på klager som handler om medisinsk behandling til barn med kjønnsinkongruens. Oslo kommune har fått beskjed om å gå gjennom HKS sin praksis og komme med svar senest 13. mai.