Hektisk vepsesommer for legevakta

På legevakta for Trondheim og omegn har de i år hatt nær en åttedobling i antall henvendelser om vepsestikk, forteller overlege Leif Anders Stuevold.

– I fjor hadde vi ni henvendelser der det blir omtalt. I år har det vært 70 fram til nå, sier overlegen.

Vepsestikk er ufarlig for de fleste, og derfor løses mesteparten av henvendelsene over telefon. Det er et fåtall som får allergiske reaksjoner slik at det oppstår behov for akutt hjelp, påpeker Stuevold.

Daglige henvendelser til legevakta

Leif Anders Stuevold, overlege på legevakta ved St. Olavs, forteller om en drastisk økning i antall henvendelser om vepsestikk. Foto: Elisabeth Skarrud / NRK

Også ved legevakta i Steinkjer har det vært en merkbar økning.

– Vi har hatt henvendelser daglig. Det er mange flere i år enn i fjor, men et konkret antall har vi ikke, sier Karin Grøttum, enhetsleder for legevakta i Steinkjer.

NRK har vært i kontakt med flere legevakter i Norge. De fleste opplyser at de ikke har tall på hvor mange pasienter som har ringt om vepsestikk, men flere bekrefter at de har hatt slike tilfeller i sommer.

Veksten i antall henvendelser om vepsestikk har en logisk forklaring.

– Det er et kjempeår for vepsen, med enorme mengder overalt. Partallsår er som regel vepseår i Sør-Norge, og med de værforholdene vi har hatt så har det ligget til rette for en kjempesesong for veps, sier Frode Ødegaard, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Måtte ofre gifteringen

Arne Tveit fikk valget mellom å ofre fingeren eller gifteringen da han ble stukket av en veps i sommer. Til slutt var det ringen som måtte av. Foto: Privat

Arne Tveit er en av de som har fått hjelp i sommer. Han var ute på båttur da han fikk et vepsestikk i ringfingeren. Dagen etter våknet han opp med en oppsvulmet hånd. Gifteringen skapte store smerter, men var umulig å få av.

– Da jeg kom til St. Olavs fortalte de meg at det var ringen eller fingeren. Gifteringen måtte klippes av. Det ble første gang jeg tok den av på 40 år, forteller Tveit.

Dagen før båtturen fikk han en veps i munnen mens han drakk fra en brusboks, men rakk å spytte den ut før han ble stukket. Et stikk i munnhule eller hals kunne blitt mye mer dramatisk.

Arne Tveit ble stukket i fingeren, men rakk heldigvis å spytte ut vepsen han fikk i munnen. Foto: Høgskolen i Innlandet

– Blir man stukket i halsen kan den lokale hevelsen tette luftveiene, uansett om man er allergisk eller ikke, sier overlege Stuevold.

Sluttet å puste av vepsestikk

For Ask Sjølie Moe (14) kan ett eneste stikk være dødelig. Som fireåring ble han stukket, men foreldrene visste ikke at sønnen var hyperallergisk.

– Jeg husker at jeg våknet opp i sykesenga med massevis av ledninger festet til meg, sier Ask.

– Jeg var ikke stresset i det hele tatt før vi kom til legevakta og de tok tak i armen hans og dro han inn. Og da sluttet han å puste idet han kom inn, forteller mor Ela Sjølie.

I dag må Ask alltid ha med seg en adrenalinsprøyte, i tilfelle han blir stukket på nytt.

– Jeg er jo litt sløv på å ta med meg medisinen min, for det er litt mye å bære på hele tida. Kommer det en veps i nærheten prøver jeg bare å være rolig, og gå vekk, sier Ask.

Ask Sjølie Moe holdt på å dø av vepsestikk som barn. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Familien til Ask er opptatt av at allergien ikke skal ta styringen på hva de kan gjøre, men litt ekstra blir det. I sommer måtte 14-åringen evakueres til en nabo mens foreldrene ryddet vekk tre vepsebol rundt hytta i Tønsberg, og det er ofte at de ikke kan spise ute.

– Vi tenker jo på det når vi skal på ferie, fjelltur, langt fra legehjelp. Drillen er jo at han skal på sykehus hvis han blir stukket, men man kan jo ikke alltid være i nærheten av et sykehus, sier Ela Sjølie.