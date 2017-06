Har funnet to kirker under Klemenskirken

Etter det NRK erfarer har arkeologene funnet to kirker til under Klemenskirken. Den ene kirken ble funnet for to uker siden og skal være i meget god stand.

Der skal det ha blitt funnet et alter som nå er fraktet bort fra området i Trondheim sentrum, like ved folkebiblioteket. Torsdag fant arkeologene enda ei kirke lenger ned i bakken.

Begge kirkene er funnet under Klemenskirken og er derfor eldre enn Olav den Helliges kirke. Forskere regner med begge kirkene stammer fra 1000-tallet.

Eldre enn Olav den Helliges kirke

Verken riksantikvaren eller arkeolog Anna Petersén ønsker å uttale seg til NRK om funnet fredag.

– Vi ønsker ikke å kommentere funnene ennå, da det er mye arbeid som gjenstår og mye fortsatt er uklart, sier Karen Thommesen hos Riksantikvaren.

Hun legger til at det trolig kommer mer informasjon om funnet mot slutten av neste uke.

Det var i fjor høst arkeologer fant rester av det de mener var Klemenskirken, der kisten til Olav den hellige sto på alter i 25 år etter hans død (Arkivbilde). Foto: Stein Lorentzen / NRK

Klemenskirken på liste over ti mest spennende funn

Det var i fjor høst arkeologer fant rester av det de mener var Klemenskirken, der kisten til Olav den hellige sto på alter i 25 år etter hans død. Funnet av Klemenskirken havnet på listen over de ti mest spennende arkeologiske funn i verden i 2016.

– Dette er en begivenhet. Man blir nesten på gråten av en sånn arkeologisk sensasjon, sa riksantikvar Jørn Holme, da han besøkte Trondheim og fikk ta den sensasjonelle begivenheten i eget øyesyn.

Utgravingen skjer i forbindelse med at det skal bygges et større kontorbygg i området. Når arkeologene er ferdige med sine undersøkelser, er det næringstopp og tomteeier Ivar Koteng som skal ta over arbeidet.

Koteng skal bygge et næringsbygg på stedet, men det er også bestemt at ruinene av kirken og andre funn fra utgravingen skal presenteres i et fremtidig besøkssenter, i underetasjen av dette bygget.