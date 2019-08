Gunnar Bovim går av som NTNU-rektor

– Det ene er at jeg har vært toppleder i 20 år. Det er en tid for alt. Og så har jeg fått meg kjæreste. Det er veldig hyggelig. Og det gir noen dilemmaer i ledelsen ved NTNU, som jeg vil bidra med å løse.

I sommer ble det kjent at Bovim og Merete Kvidal er blitt kjærester.

Kvidal leder den store campus-utbyggingen ved NTNU – det største prosjektet ved universitetet på flere tiår. Hun sluttet i ledergruppen på grunn av forholdet, men trer nå inn igjen.

Gunnar Bovim varslet fredag formiddag at han går av som rektor ved NTNU etter seks år.

Til NRK sier han at det følges riktig – men vemodig.

– Åpenbart at forholdet har betydning

– Beslutningen innehar vemod. Det er fantastisk stas å være leder ved NTNU. Og så innehar den en veldig klar melding om at NTNUs ledelse skal ha autoritet og integritet til enhver tid.

Bovim valgte selv å trekke seg.

– Det er viktig at samtalene i ledergruppene er åpne. At alle har forståelse for at det skjer i åpenhet og med full legitimitet. Samarbeidsklimaet påvirkes hvis noen tenker at enkelte snakker sammen på andre arenaer enn de åpne, fastslår Bovim.

FORTSETTER: Merete Kvidal er fortsatt leder for campus-utbyggingen på NTNU. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Ifølge ham var det svært viktig å være åpen om kjærligheten på et tidlig stadium.

Ventet på habilitetssjekk

– Det var åpenbart for oss at dette har en betydning. For oss var det veldig viktig å holde en veldig åpen prosess. Det er jo rart, for alle blir jo litt i stuss og oppmerksom på dette. Det gikk greit gjennom ferien. Men så måtte vi finne en løsning, sier Bovim til NRK fredag ettermiddag.

NTNU har bekreftet overfor NRK at universitetet hadde leid inn et advokatfirma som skulle vurdere eventuelle habilitetsproblemer mellom Bovim og Kvidal.

Konklusjonen fra advokatfirmaet var ventet i august – men den juridiske vurderingen har ikke kommet ennå, opplyser samfunnskontakt ved NTNU, Karianne Tung, til NRK.

Ekstraordinært styremøte

Den endelige beslutningen om å gå av tok Bovim på sensommeren.

Men det var først fredag formiddag at han informerte styreleder Svein Richard Brantzæg i et ekstraordinært styremøte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Brantzæg sier at Bovim er en av de beste universitetsrektorene i hele Skandinavia.

– Det er leit at vi mister en så dyktig rektor, sier styrelederen.

Han understreker at den etiske standarden ved NTNU skal være på det høyeste nivået. At ingen skal sette spørsmålstegn ved noe av det de driver med.

– Det var en kinkig situasjon. Men nå har Gunnar tatt sin beslutning, og campus-prosjektet kan fortsette med full styrke, sier Brantzæg.

Anne Borg er konstituert som rektor. Allerede over helga skal nytt åremål lyses ut. Hvor lang prosessen med å ansette ny rektor, vil ikke Brantzæg spekulere i.

– Vi skal bruke den tiden som trengs.

Mener den nye rektoren er svært heldig

Den som får jobben er svært heldig, sier den avtroppende rektoren:

– Det er et stort privilegium å lede NTNU. Det er fantastisk morsomt å besøke fagmiljøene og se entusiastiske lærere og forskere som er veldig oppglødde over å drive med ting vi andre knapt forstår. Vedkommende som overtar etter meg er veldig, veldig heldig.

Den største forskjellen på livet før og etter rektorjobben, ser Bovim konturene av allerede.

– Jeg holder på å gå gjennom kalenderen for høsten, og ser at jeg får litt bedre tid. Det kjenner jeg at blir bra, sier Bovim.

Men han blir fortsatt å se i universitetets korridorer.

Fremover skal han arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver, og gi råd til NTNUs ledelse.

Dette skal han kombinere med styrevervene sine. Han er styreleder i Oslo universitetssykehus og i Innovasjon Norge.