Greit å vise fingeren

To RBK-supportere er frikjent i Sør-Trøndelag for å ha vist fingeren til to LSK-supportere. De to innrømmet å ha vist fingeren, og påtalemyndigheten mente dette var forulemping av andre. Tingretten mener derimot handlingen ikke er straffbar, skriver Adresseavisen