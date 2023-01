Du har sikkert brukt en powerbank når du har hatt lite batteri på telefonen din. Batteriet som mandag ble satt i drift ved Jule næringsområde i Lierne er ikke så ulikt.

Det er bare veldig mye større og det leverer strøm til industriproduksjon og ikke til en telefon.

For en kommune som delvis mangler kraft til industri og næringsvirksomhet, er dette en god løsning for å sikre seg strøm uten en utbygging til flere hundre millioner.

– Vi har en bedrift som driver med landbasert oppdrett og et bakeri. Begge bedriftene vil utvide, men strømkapasiteten er for liten. Nå håper vi dette batteriet kan hjelpe oss.

Det sier Reidar Bolling Rødli som er ordfører i Lierne kommune.

Olje- og energiminister Terje Aasland var med på den høytidelige innvielsen av batteriet i Lierne mandag. Ordfører Reidar Bolling Rødli er blant dem som er glad for at strømforsyningen til næringslivet blir sikrere. Foto: Vegard Woll / NRK

Hva er et nettbatteri? Ekspandér faktaboks Et nettbatteri er en gigantisk powerbank. Er det ikke nok strøm på et sted til å etablere eller utvide en bedrift, så kan et slikt nettbatteri gjøre det mulig. Da kan man lagre opp strøm når det er mye av den og bruke av det når er det er lite. Nettbatteriet i Lierne i Trøndelag har en installert effekt på om lag 1 Megawatt, og er plassert i nærheten av Jule industriområde. Jule industriområde har i dag både bebyggelse og industri, men ikke mer tilgjengelig kapasitet. Det forventes imidlertid ønsker om mer tilgang til kraft for etablering av kraftkrevende næringsaktivitet. Eidsiva og Tensio vil nå igangsette tester av batteritjenesten og videreutvikling av tjenesten.

Nok strøm til næringslivet

Han understreker at det handler om sårt tiltrengte arbeidsplasser i bygda.

Og det er flere kommuner som sliter med samme som Lierne.

Det vet kraftprodusenten Eidsiva, som håper flere strømselskap vil leie slike batteri fra dem når de nå går i gang med kommersiell utleie.

Tensio er ansvarlig for å levere strøm til de fleste kommunene i Trøndelag og det er de som leier batteriet i Lierne.

– Dette en av Norges største batteriinstallasjoner i strømnettet til nå, og det aller første kommersielle nettbatteriet som nettselskaper kan leie som tjeneste. Vi tror det vil kunne bli et effektivt nytt verktøy for nettselskaper i Norge, som et billigere alternativ til nettutbygging, sier konsernsjef i Eidsiva, Øistein Andresen.

God nok tilgang på strøm er viktig for næringslivet i Lierne. Blant annet for røyeoppdrett hos Blåfjell Lierne. Foto: Vegard Woll

Andresen viser til at industri- og næringsetableringer krever større kapasitet enn det eksisterende strømnettet ofte kan tilby.

Derfor blir køen hos nettselskapene for etablering av kraftkrevende industri og næring i Norge stadig lengre.

En fordel for investeringskostnadene

Olje- og energiminister Terje Aasland var med på åpninga av batteriet og beskriver dette som en spennende framtidsløsning.

– Det gir bedre utnyttelse av strømnettet, raskere påkobling og kan spare oss for betydelige investeringskostnader, sier Aasland.

Han mener slike store batterier kan legge til rette for kraftkrevende næringer i deler av strømnettet som uten ikke har nødvendig kapasitet.

Landets første batteri for å levere kraft til industri og arbeidsplasser kan bane vei for flere steder i Norge der det er for lite strøm. Foto: Vegard Woll / NRK

Men i Lierne tør ikke ordføreren åpne champagneflaska ennå. Batteriprosjektet er helt i startfasen og de vet ennå ikke hvor mer strøm det vil gi dem i Sørli.

Sørli er den delen av kommunen kapasiteten på strøm er for liten.

– Batteriet produserer ikke jo ikke noe strøm. Men vi vet når produksjonen hos bedriftene er lav, så har vi overskuddsstrøm. Da er det veldig bra om vi kan bruke av den når produksjonen er på maks, sier Rødli.

Ordføreren innrømmer også at de trolig ikke står først i køen for å få bygd ut kapasiteten. En slik utbygging vil koste flere hundre millioner.

– Jeg håper jo også vi kan få flere batteri hvis det blir for lite.